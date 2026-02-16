黃夏蕙花4小時扮觀音到黃大仙上「頭炷香」 重提被呃遺產：望還返俾我

黃夏蕙每年都會到黃大仙祠霸頭位上「頭炷香」，今年亦不例外，她今日（16日）打扮成「觀音」，祝福市民馬年身體健康。

黃夏蕙新年願望世界和平

問到「觀音」造型打扮了多久？她受訪時表示用了4個小時，「今日耐啲，靚唔靚啊！」。今年想要甚麼新年願望？她說：「每年頭炷香，我都係希望世界和平，人人都有屋住，政府做多啲廉價屋同埋老人苑，咁就個個有屋住，有飯食、有工作做，呢啲就係我幫香港人求，我自己求呢就係因為我俾人呃咗啲遺產12年，咁而家OK啦，所以我希望觀世音大慈大悲，還返俾我。」黃夏蕙又向《星島頭條》的觀眾送祝福：「各位觀眾，祝你哋身體健康，萬事勝意，想個樣有嗰樣！」