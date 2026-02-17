97歲白雪仙設豪宴紀念摯友任劍輝113歲冥壽 眾星雲集79歲愛徒逆齡狀態勝當年

粵劇泰斗白雪仙（仙姐）在演藝圈地位崇高，備受敬重。向來深居簡出的仙姐，每逢重要節日總會與一眾徒弟及後輩歡聚。近日資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享多張合照，原來是仙姐為紀念已故摯友任劍輝（任姐）113歲冥壽，特意在家中設宴，與眾愛徒一同緬懷故人。

白雪仙氣色紅潤

從汪曼玲分享的照片可見，當日是農曆年廿八，她寫道：「年廿八，任姐113歲Birthday，徒兒齊集仙姐屋企紀念任姐。」相中的仙姐雖然已屆97歲高齡，但依然精神矍鑠，氣色紅潤。穿上粉色針織冷外套的仙姐，內搭黑色上衣，配襯一枚精緻的胸針，盡顯雍容華貴的氣質。

仙姐與眾人合照時，臉上掛著溫和的笑容，看起來心情極佳。仙姐的愛徒陳寶珠穿上鮮艷的紅色高領衫，配搭時尚白色外套，一頭標誌性的銀灰色短髮，顯得神采飛揚，樣貌和狀態都維持得非常好，完全不似已經79歲。

白雪仙代派利是

聚會上除了陳寶珠，還有江雪鷺等齊聚一堂，眾人圍坐在餐桌前品嚐美食，場面熱鬧又溫馨。其中一張照片更捕捉到眾人收到仙姐利是的開心合影，利是封上印有「陳」、「任」，代表原名「陳淑良」的白雪仙，以及任劍輝，由仙姐派雙封取好意頭。

