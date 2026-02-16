TVB報盈喜5000萬元 EBITDA超逾3.5億丨原來視咁的

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上星期對一班死忠TVB粉絲來講，傳來大喜信息。經歷7年艱難的探索，TVB發出盈喜公告，宣布去年業績錄得純利逾5000萬元，EBITDA亦超過3.5億元，按年增加至少一成八，整體發展一片向好。從觀眾角度出發，TVB賺錢自然可以投入更多資源製作更多優質節目，配合自家劇集、合拍劇雙線發展的搵錢方程式。今次盈喜核心動力離不開TVB一眾優質IP（商標）的持續發力，以及多年來走對的每一步經營策略。

TVB宣布去年業績錄得純利逾5,000萬元。
《新聞女王²》成功帶動廣告與贊助收入實現雙位數增長。
公告中明確提到，去年11月播映的《新聞女王²》，成功帶動廣告與贊助收入實現雙位數增長，這正好印證了優質內容是王道的道理。作為TVB近年最具代表性的商標之一，《新聞女王》系列不僅在香港叫好叫座，在內地市場亦大受歡迎，成功吸引有實力的內地媒體主動提出合作，最新投資是耀客傳媒聯合出品新劇《枱底》，這部15集劇集令人期待。事實上，TVB擁有全港最齊全的電視內容庫，以及數量最多的優質商標，這可說是其屹立多年的重要家當。從早年深入民心的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等經典系列，到近年備受追捧的《強人》、《新聞女王》系列等作品，每一個商標都陪伴過一代香港人成長，亦成為TVB商標經營的重要基石。這些商標不僅能持續推出續作、帶動收視與廣告收入，其衍生的版權、周邊等經營，亦為TVB帶來穩定的收益，可見TVB在商標經營的用心。


與此同時，TVB在本地市場的根基依舊穩固，翡翠台、無綫新聞台及其他頻道的黃金時段收視，佔全港電視頻道市場份額高達81%，平均收視達20點以上，即平均逾130萬觀眾收看，這樣的成績，對廣告客戶而言無疑是最大的信心保證，確保其能有效接觸到目標受眾。

賀年宣傳片內容橫跨劇集、綜藝及音樂。
一眾女神和林俊其帶出喜氣洋洋的新年氣氛。
宣傳片落足120分心機


而這一切成就的背後，除有賴深厚家底及良好管理策略，上下一心將士用命亦發揮至重要效用。王牌劇集《愛．回家之開心速遞》、資訊節目《東張西望》有多出色，於上星期專欄已提到。就連幕後製作宣傳片的團隊，都落足120分心機。想講的是近日推出一段1分鐘賀年宣傳片，主題為「駿馬生輝，好事連連」，內容橫跨劇集、綜藝及音樂，每段故事銜接流暢輕快，帶出喜氣洋洋的新年氣氛。由TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（Creative Imaging Department，又稱CID）一手炮製，前作有「第十五屆全國運動會」宣傳片，找來殿堂級單車選手洪松蔭以「延續全運精神」為主題，配合AI還原他昔日英姿，贏得一致好評。到近日《萬千星輝頒獎典禮2025》的宣傳片，更拍出滿滿的電影感，在光影的運用下營造出喜怒哀樂的氛圍，可謂經典。 

但對一班haters來講，TVB連「呼吸都係錯」，自然見不得他好。當TVB友台同日公布業績，竟被誣衊為「夾時間」、「挑機」。反而筆者無知地問，假如一間電視台不重視老本行製作節目，卻以舉辦演唱會為理所當然，這間電視台到底有幾墮落？提議不如開宗明義收購藝能、耀榮這類製作公司，專心搞演唱會來得乾手淨腳。
 

