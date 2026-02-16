盤點《尋秦記》劇中十大武術高手 徇眾要求年初一再現熒幕丨原來視咁的

由古天樂、宣萱、林峯、江華、郭羨妮、滕麗名、雪兒等演出的古裝科幻穿越劇《尋秦記》，改編自黃易同名小說，於2001年翡翠台首播，當年創下收視佳績，古天樂更憑此劇，繼《刑事偵緝檔案IV》後再次贏視帝。早前電影版《尋秦記》上映，即掀起全港市民集體回憶，不少網民都希望TVB重播此劇。

《尋秦記》十大高手

TVB鐵定於大年初一（17日）晚上11點55分在翡翠台重播《尋秦記》（逢周一至周五播映），大年初一至大年初四（20日）更會連播兩集，大年初七（23日）開始回復正常每晚播一集。《尋秦記》最引人入勝之處，除了劇情峰迴路轉、男女主角感情複雜外，劇中武打場面亦為人津津樂道，引起網民熱議，力推哪個角色武功最強？綜合網上各大意見，找出《尋秦記》十大高手。

「項少龍」融匯古今武術

1. 項少龍（古天樂飾）

身為現代特警的項少龍體能出眾，穿越古代後因緣際會下成為墨子劍法繼承人。他打贏趙國第一劍客連晉，後期更與善柔合力殺死劍聖曹秋道。項少龍的戰鬥力堪稱戰國頂級武將水平，靚仔又打得。

2. 曹秋道（劉家輝飾）

表面上是元宗師弟的曹秋道，實為刺客組織首領，被譽為「劍聖」的他戰鬥力爆燈，但由於邪不能勝正的關係，最後被項少龍與善柔合力擊殺。

3. 連晉（江華飾）

性格冷酷、陰險、有野心，原本是趙國第一劍客，唯一戰敗是被項少龍斬斷右手手筋。之後一度自暴自棄，幸獲心儀對象烏廷芳鼓勵後重新振作。

4. 嫪毐（陳榮峻飾）

嫪毐雖然右手殘廢，但左手劍法無人能敵。性格自大又自卑的他若被人歧視傷殘，他必定殺死對方。

5. 元宗（元華飾）

元宗是墨者行會的傳人，掌管了墨者行會的鉅子令，是墨子劍法最強之人。他與項少龍一見如故，毫不吝嗇傳授墨子劍法，惜年事已高，被嚴平與門下圍攻致死。

6. 王翦（郭政鴻飾）

王翦被呂不韋（郭鋒飾）命令與項少龍比武爭奪帥印，最後項少龍「計勝一籌」勝出。敗陣的王翦雖被呂不韋冷待，但得項少龍向嬴政舉薦為副將，最後成為大將軍。

7. 善柔（滕麗名飾）

是劇中戰鬥力最強的女角，身為刺客的她堅強、果斷兼有勇有謀。每次項少龍遇上危險，她總是及時出現兼奮不顧身相救。

8. 龍陽君（蓋鳴暉飾）

蓋鳴暉反串飾演的龍陽君，是魏國最強三劍士之一，跟項少龍切磋劍法時，出劍快如閃電，絕對位列戰國一線高手之中。

9. 嚴平（李家鼎飾）

是趙國墨者行會的頭目，精通墨子劍法，性格陰險兼心狠手辣。雖武功高強，但喜歡「以眾凌寡」，每次出場都有一大班弟子跟出跟入。

10. 李牧（張山飾）

李牧是趙國的軍事支柱，亦是「戰國四大名將」之一。