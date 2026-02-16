朱鑑然馬年大計 望歌演雙線發展 憑《尋秦記》人氣急升 感恩又難以置信丨獨家

一直默默耕耘努力工作的朱鑑然（Kevin ），去年工作成績不俗，更憑電影《尋秦記》飾演項寶兒一角而人氣急升！孝順仔朱鑑然趁着馬年來臨，特別到海味店購買參茸海味孝敬父母，並跟大家分享歡度農曆年習俗及新一年大計。文：鄺芷瑩 圖：譚志光

朱鑑然展望馬年，希望挑戰更多元的角色。

從泳將到演員，朱鑑然演藝路迎「馬」年。

朱鑑然透露媽媽也喜愛煲湯。

朱鑑然兒時跟隨家人移民加拿大，直到97年回流返港讀書，對於在兩地度過農曆年，他笑言最緊要一家人聚首一堂，人多夠熱鬧，他說：「我都係鍾意香港農曆年氣氛好，加拿大都有華人社區，但係香港係獨一無二！我一定會行花市，以前我讀九龍華仁書院，喺花市會見到一班師弟擺檔，都會同佢哋影相、幫襯下同傾偈。」朱鑑然透露父母注重「補氣」食療，媽媽也喜愛煲湯，由於他是前香港游泳代表隊成員經常要做運動，難免關節容易受傷，所以媽媽會炮製補充骨膠原的海味給他補身，花膠是他的至愛，他笑說：「媽媽煮花膠都幾好味，食完之後喺出面食，硬係爭少少！都係屋企煮得好食啲。」

朱鑑然透露父母好注重「補氣」食療。

由加拿大回流香港的朱鑑然，坦言始終最鍾意香港的農曆年氣氛。

孝順仔朱鑑然到海味店揀參茸海味孝敬父母。

去年蛇年工作成績，朱鑑然坦言很滿意。

朱鑑然新一年望挑戰新角色

朱鑑然跟同公司旗下藝人胡子彤感情如兄弟，他笑言近年的農曆年對方也會到家中拜年，更搞笑讚胡子彤是好男生，幸好不是女生，否則會考慮對方，他笑說：「我係男生都愛上佢，佢好照顧大家，又識搞氣氛！嚟我屋企玩『魚蝦蟹』同啤牌、食下嘢，我爸爸又會教下玩『天九』，通常爸爸都係贏家，我哋運氣好同副牌好都會贏嘅，但覺得唔係輸贏，真係贏到錢就買嘢畀大家一齊食。」

對於去年蛇年工作成績，朱鑑然坦言很滿意，2025年對他來說頗為重要，在演藝生涯最想挑戰不同角色，以往比較多演斯文靚仔、警察角色，但這一年希望去挑戰演繹幾個不同的角色：「除咗喺新戲演一位大學醫科生，另一部戲就演喜愛滑水的搞笑角色，呢個角色令我好享受拍攝過程，還有客串演出一部黑色喜劇扮演跟蹤狂，造型上都有花心思，仲有參演一部ViuTV劇集演一名律師，都幾有趣。」

朱鑑然榮幸能參演電影《尋秦記》，同老闆古仔及前輩宣萱、林峯合作。

講起參演《尋秦記》，朱鑑然仍然覺得好難以置信及感恩。

朱鑑然出街食飯遇《尋秦記》鐵粉

朱鑑然又指由參演電影《尋秦記》直至上映，也感覺好難忘，每次出席謝票活動都覺得難以置信：「我都會諗點解自己有咁嘅福份，咁神級IP《尋秦記》自己係—分子，係演項少龍個仔，尤其有日出街食飯遇到《尋秦記》鐵粉，佢話：『好開心見到你，我睇咗5次，《尋秦記》當年係我人生低谷時陪伴住我，成為我當時唯一快樂根源！每日返屋企睇部劇就好開心。』呢個咁大影響力作品，自己可以成為一分子，作為演員帶來感染力，為人帶來快樂同一絲希望，呢個真係生命影響生命。」談到新一年馬年對工作的祈望，朱鑑然搞笑指妒忌好友胡子彤去年推出歌曲《傷膝青年》，也想嘗試出歌，並希望能夠參與不同地區的演出去開發機會，展現出自己的多種面貌，又認為老闆古天樂演過無數角色，所以覺得就算靚仔不會被限制，只要遇到不同導演啟發更多，更視古天樂為演戲的目標，無論演甚麼角色都能拿捏。

