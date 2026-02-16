Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱鑑然馬年大計 望歌演雙線發展 憑《尋秦記》人氣急升 感恩又難以置信丨獨家

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-16 HKT

一直默默耕耘努力工作的朱鑑然（Kevin ），去年工作成績不俗，更憑電影《尋秦記》飾演項寶兒一角而人氣急升！孝順仔朱鑑然趁着馬年來臨，特別到海味店購買參茸海味孝敬父母，並跟大家分享歡度農曆年習俗及新一年大計。文：鄺芷瑩 圖：譚志光

朱鑑然展望馬年，希望挑戰更多元的角色。
朱鑑然展望馬年，希望挑戰更多元的角色。
從泳將到演員，朱鑑然演藝路迎「馬」年。
從泳將到演員，朱鑑然演藝路迎「馬」年。
朱鑑然透露媽媽也喜愛煲湯。
朱鑑然透露媽媽也喜愛煲湯。

朱鑑然兒時跟隨家人移民加拿大，直到97年回流返港讀書，對於在兩地度過農曆年，他笑言最緊要一家人聚首一堂，人多夠熱鬧，他說：「我都係鍾意香港農曆年氣氛好，加拿大都有華人社區，但係香港係獨一無二！我一定會行花市，以前我讀九龍華仁書院，喺花市會見到一班師弟擺檔，都會同佢哋影相、幫襯下同傾偈。」朱鑑然透露父母注重「補氣」食療，媽媽也喜愛煲湯，由於他是前香港游泳代表隊成員經常要做運動，難免關節容易受傷，所以媽媽會炮製補充骨膠原的海味給他補身，花膠是他的至愛，他笑說：「媽媽煮花膠都幾好味，食完之後喺出面食，硬係爭少少！都係屋企煮得好食啲。」

朱鑑然透露父母好注重「補氣」食療。
朱鑑然透露父母好注重「補氣」食療。
由加拿大回流香港的朱鑑然，坦言始終最鍾意香港的農曆年氣氛。
由加拿大回流香港的朱鑑然，坦言始終最鍾意香港的農曆年氣氛。
孝順仔朱鑑然到海味店揀參茸海味孝敬父母。
孝順仔朱鑑然到海味店揀參茸海味孝敬父母。
去年蛇年工作成績，朱鑑然坦言很滿意。
去年蛇年工作成績，朱鑑然坦言很滿意。

朱鑑然新一年望挑戰新角色

朱鑑然跟同公司旗下藝人胡子彤感情如兄弟，他笑言近年的農曆年對方也會到家中拜年，更搞笑讚胡子彤是好男生，幸好不是女生，否則會考慮對方，他笑說：「我係男生都愛上佢，佢好照顧大家，又識搞氣氛！嚟我屋企玩『魚蝦蟹』同啤牌、食下嘢，我爸爸又會教下玩『天九』，通常爸爸都係贏家，我哋運氣好同副牌好都會贏嘅，但覺得唔係輸贏，真係贏到錢就買嘢畀大家一齊食。」

對於去年蛇年工作成績，朱鑑然坦言很滿意，2025年對他來說頗為重要，在演藝生涯最想挑戰不同角色，以往比較多演斯文靚仔、警察角色，但這一年希望去挑戰演繹幾個不同的角色：「除咗喺新戲演一位大學醫科生，另一部戲就演喜愛滑水的搞笑角色，呢個角色令我好享受拍攝過程，還有客串演出一部黑色喜劇扮演跟蹤狂，造型上都有花心思，仲有參演一部ViuTV劇集演一名律師，都幾有趣。」

朱鑑然榮幸能參演電影《尋秦記》，同老闆古仔及前輩宣萱、林峯合作。
朱鑑然榮幸能參演電影《尋秦記》，同老闆古仔及前輩宣萱、林峯合作。
講起參演《尋秦記》，朱鑑然仍然覺得好難以置信及感恩。
講起參演《尋秦記》，朱鑑然仍然覺得好難以置信及感恩。

朱鑑然出街食飯遇《尋秦記》鐵粉

朱鑑然又指由參演電影《尋秦記》直至上映，也感覺好難忘，每次出席謝票活動都覺得難以置信：「我都會諗點解自己有咁嘅福份，咁神級IP《尋秦記》自己係—分子，係演項少龍個仔，尤其有日出街食飯遇到《尋秦記》鐵粉，佢話：『好開心見到你，我睇咗5次，《尋秦記》當年係我人生低谷時陪伴住我，成為我當時唯一快樂根源！每日返屋企睇部劇就好開心。』呢個咁大影響力作品，自己可以成為一分子，作為演員帶來感染力，為人帶來快樂同一絲希望，呢個真係生命影響生命。」談到新一年馬年對工作的祈望，朱鑑然搞笑指妒忌好友胡子彤去年推出歌曲《傷膝青年》，也想嘗試出歌，並希望能夠參與不同地區的演出去開發機會，展現出自己的多種面貌，又認為老闆古天樂演過無數角色，所以覺得就算靚仔不會被限制，只要遇到不同導演啟發更多，更視古天樂為演戲的目標，無論演甚麼角色都能拿捏。

 

Credit

化妝：Shuen Kong 
髮型：Keith Wong @Artify Lab
場地提供：裕生海味有限公司（西營盤德輔道西100號地下）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
7小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
2小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
5小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
4小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
18小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
6小時前