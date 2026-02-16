44歲「曾患抑鬱症女星」春晚綵排如撞邪 眼神呆滯如行屍走肉 曾試過嘔吐呼吸困難

44歲的薛凱琪（Fiona）曾因「少女」外表局限發展，北上發展後在內地深受歡迎，近年薛凱琪更轉熟女路線，經常以極性感風格演出，吸納一批捧場客。但薛凱琪外貌的轉變，多度被質疑「變臉」，去年又因好友方大同離世受到打擊，薛凱琪不但暴瘦，近日現身時更臉容憔悴、眼神呆滯，引起網民擔憂。

薛凱琪為春晚綵排

薛凱琪在內地人氣不俗，舉行的巡迴演唱會座無虛席，近日有網民捕獲薛凱琪為春晚綵排的影片，見到其沒精打采的反應，似乎因工作忙碌而捱到殘，令人心痛。當日薛凱琪穿上長羽絨大褸，現身春晚綵排，片中見到薛凱琪化上眼妝發黑的濃妝，雙目無神失去往日神采。

薛凱琪現身時被大批粉絲包圍，雖然她有打招呼，但熱情過後再回復一臉疲憊，讓不少網民擔心慰問：「化錯妝？」、「一臉疲憊」、「姐姐的眼神怎麼跟我一樣，一定要好起來」、「好像行屍走肉一樣，目光呆滯」等。

薛凱琪曾患抑鬱症

薛凱琪早年自揭有抑鬱症，會在夜晚爆喊，曾要接受心理輔導。薛凱琪曾在訪問上提起好友方大同離世，難掩哀傷。薛凱琪坦言獲悉時的反應並非震驚，而是陷入一種深切的懵懂之中：「得知方大同離開的第一天，我整個人都是懵的，雖然在哭，但身體還沒有明顯的反應。」只是薛凱琪從翌日開始，身體出現強烈的應激反應。吃不下東西，空腹時又會嘔吐，呼吸變得異常困難。

