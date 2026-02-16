61歲黎燕珊公開「黃昏戀」新歡 樣貌敦厚有夫婦相 離婚逾20年後甜蜜放閃憧憬再婚

第一屆亞姐冠軍黎燕珊與邵氏小生劉永離婚多年，去年被好友鍾慧冰踢爆疑譜「黃昏戀」，當時黎燕珊甜絲絲承認有「比較close嘅朋友」。前日（14日）黎燕珊趁情人節，在社交平台發文，曝光兩張與新歡的合照，公開戀情。

黎燕珊想有個伴

61歲的黎燕珊於1992年嫁劉永，成為對方第二任妻子，婚後誕下一女一子，直到2000年傳出夫婦關係惡化，一度對簿公堂，黎燕珊申請離婚並禁止劉永接觸仔女，二人終在2004年正式離婚。單身長逾20年的黎燕珊揮別過去，曾坦承「想會有個伴」，對再婚也有憧憬。

黎燕珊已信耶穌20多年，不時參與教會活動，相信與新歡透過共同信仰了解發展。黎燕珊今年1月參加在東莞石門鎮的「2025退修團」活動，已見另一半身影，2月5日再公開旅程的照片，還大方曝光男方合照，見到二人有攬腰的合照，又有臉貼臉的親密相，黎燕珊臉上流露幸福之情。

黎燕珊獲網民恭賀

黎燕珊的男友名為Joseph Cheng，前日在FB貼出兩張合照，留言：「Happy Valentine’s Day」，並Tag男友名字，「黎燕珊和Joseph Cheng在一起」。黎燕珊男友同樣中年，戴上眼鏡的他外表敦厚，二人甚有夫婦相，獲得大批網民恭賀。

