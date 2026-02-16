Lisa Lau積極推廣「鮑魚大眾化」 讓家家戶戶享用美味珍饈賀年丨名人雜誌

「阿一鮑魚」創辦人楊貫一在2005年與愛徒Lisa Lau（劉哲宇）合力研發即食鮑魚產品，並於2007年成立「阿一鮑魚公主（香港）有限公司」，成為「阿一鮑魚」即食產品唯一代言人，專門負責「阿一」食品的生產及經營，將「阿一鮑魚」推廣至大眾市場。諗頭多多的Lisa熱愛研發新產品，近年銳意打入年輕人市場，新推出的輕食飽魚大受歡迎。Lisa表示做生意要一直向前行，不能原地踏步，要為兒子做好榜樣。撰文：黃佩麗 攝影：譚志光

「阿一鮑魚」楊貫一的接班人Lisa Lau除打造即食鮑魚產品，更推出佛跳牆、粥品、醬料等多項副綫產品，將品牌發揚光大。

鮑魚在香港已成為農曆新年家家戶戶標誌性賀節食品，礙於乾鮑價格昂貴令不少人卻步，Lisa萌生以鮮鮑製作即食罐頭鮑魚，價錢相對便宜，能令更多人品嘗到這份美味。當她向師傅楊貫一提出這個想法，獲對方大讚good idea，於是她開始了漫長的研發之路，並於2005年與師傅共同創立「阿一」食品品牌，推出即食鮑魚系列。2007年正式成立「阿一鮑魚公主（香港）有限公司」，由Lisa擔任全球即食產品系列唯一代言人，全面負責品牌生產與經營。

Lisa剛搬入新寫字樓，她表示將寫字樓和貨倉放在一起方便管理，也是為將來讓兒子加入接班作準備。

銳意開拓年輕人市場

公司今年已成立19年，看到品牌成績越來越好，Lisa表示一路以來的艱辛都是值得的，她透露公司早前在工展會的銷量比以往升了百分之二十，福袋銷量更比去年升了一倍，「去年社會氣氛麻麻，公司今年在工展會做了一個比較大的折扣，希望大家買嘢都開心啲，我無想過今年的反應特別好，福袋上年賣得比較貴，今年就經濟些，又不時有快閃優惠，客人都是排隊購買，很多謝客人的支持。有時做生意不要只顧賺錢，今次睇到如果我們肯平啲或送多少少嘢，有很多年輕的消費者都願意來買。」Lisa表示蠔皇鮑魚一直是「阿一」最好賣的王牌產品，但她不是只專心做即食鮑魚產品，還推出佛跳牆、粥品、醬料等多項副綫產品，積極拓展市場，近年銳意打入年輕人市場，新推出輕食飽魚在工展會更是供不應求，「輕食鮑魚是去年研發，是今年新推出的產品，有4種口味，好似零食一樣，價格親民，客人在工展會試完都會掃幾盒，供不應求。」

與兒子合作研發

Lisa透露輕食鮑魚其實是她和兒子共同研發出來，稱以前曾問過兒子，同學們有無聽過阿一鮑魚，「他說同學聽完都是話阿媽會買返來食，他們自己不會買，於是覺得要研發一些年輕人都鍾意食的，年輕人都很怕麻煩，又不想下廚，如果可將鮑魚整到好似零食，他們睇波睇戲可以邊睇邊食，一口一個幾方便。」當Lisa跟兒子提到此事時，兩人都覺得可行就開始研發，她笑謂推出前試味試了無數次，最終推出4種口味，包括醬香、藤椒、麻辣和黑松露，鮑魚則嚴選福建莆田南日島原生態海洋牧場「南日鮑」，肉質肥厚彈牙、鮮甜無腥。「試味除了自己試，也會找朋友試，兒子又會俾同學仔試，經過不斷改良才會推出市場，未來會繼續吸納年輕人的市場，計劃研發輕食花膠、海參、魚仔，會做多些小食，做生意不可以原地踏步，我要做榜樣俾兒子睇，不能半途而廢。」

Lisa親自示範教大家用「阿一八寶盛宴」炮製一道豐盛的賀年菜。

Lisa以豆苗做菜底，炒菜時以薑汁去除豆苗的土味。

買定新寫字樓等兒子接班

講到兒子一起研發產品，是否都有意接手她的生意？Lisa笑指兒子在大學主修金融，去年畢業後都有到公司幫忙，但她希望兒子在外面闖一闖吸收經驗，「我做實業是比較辛苦，我同他講，公司現在由媽媽守住先，如果你有新的idea可以俾我，我都希望他出去磨練下，將來一定是由兒子接手，否則不會搬寫字樓。」Lisa這天正是在位於長沙灣的新寫字樓接受訪問，她笑言將全層買下打通，將貨倉和寫字樓都放在一起，易於管理，「以前分開比較煩，我問過阿仔是不是有興趣，他有興趣我才搞好啲，我不可能不退休，最重要他有興趣，而且我現在都可以繼續做，可以等兒子在外面闖完再回來。」

跟師傅學埋做人道理

楊貫一弟子眾多，他親封Lisa為「鮑魚公主」，足見他十分欣賞這位徒弟對食品的用心研究，Lisa亦沒有辜負師傅對她的期望，一直秉承師傅訓誡的「選料認真，製作用心」八字真言，以質素取勝。Lisa表示在師傅身上學到很多做人做事的道理，「我個人比較直，脾氣又不好，經常得罪人，師傅會叫我忍忍忍，教我要忍耐，要多些包容，希望無失禮師傅。」

Lisa又說除了繼續研發新產品，亦有計劃開設旗艦店，透露早年曾看中一個舖位想買，對方開價1億多，但因門口有柱令她覺得不好沒有買，現在該舖位大跌至4,000多萬元，「我覺得自己幾幸運，沒有急住買，可能我太奄尖，一直到現在都未開到，我有好多同行就因為開了太多分店，每個月都在想點搵錢出糧，我們有樣好，都是自置物業，因為我不喜歡被加租或被趕，亦因為咁就未開到旗艦店，始終買舖真的不能急，又好似現在的寫字樓都花了一大筆錢買來自用，以前的寫字樓都是這區，我又住附近，我覺得都幾好。」

同時要加熱包含鮑魚、花膠、鵝掌、金蠔、干貝、花菇、杏鮑菇、牛蹄筋等食材的八寶盛宴。

加熱後，將八寶盛宴的食材鋪在豆苗菜底上。

包含8種頂級珍饈食材和新鮮豆苗的「八寶盛宴扒豆苗」，令人食指大動。

將「阿一鮑魚扣鵝掌」加熱，又是另一道賀年主菜。

3分鐘搞掂賀年大菜

農曆新年將至，Lisa趁機教大家用「阿一八寶盛宴」炮製一道豐盛的賀年菜。她笑言只要3分鐘就能做一道色香味俱全的美食。這款Lisa的得意產品以8種頂級珍饈食材精心烹製而成，當中包含鮑魚、花膠、鵝掌、金蠔、干貝、花菇、杏鮑菇、牛蹄筋等精選食材，口味豐富，產品濃縮傳統與匠心，呈現鮮香四溢的經典滋味。Lisa以豆苗做菜底，炒菜時以薑汁去除豆苗的土味，再以另一個鍋加熱八寶盛宴，豆苗炒好後鋪碟，將加熱好的八寶盛宴倒在菜上，簡簡單單就完成了一道「八寶盛宴扒豆苗」，難怪Lisa都說：「3分鐘御廚到你家，人人都可做御廚。」如果家中人數眾多，亦可另加鮑魚和花膠等食材，一家人齊齊過一個豐盛的新年。