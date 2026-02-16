Tiger個唱大玩老歌新唱 苦候多年終開處男騷丨名人雜誌

MIRROR成員邱傲然（Tiger）將於3月20日舉行首次個人演唱會《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》，磨劍七年、一晚限定，他期待在這一晚藉歌曲訴說成長故事，「今次演唱會主題Where It Begins，顧名思義是邱傲然這個人在哪裏、如何去開始音樂這件事、聽哪一些歌長大？今次有這個機會在演出上分享給大家，原來我鍾意這些音樂、聽他們的歌長大，我的養分是來自哪裏。這個騷暫時揀的歌，都是比較年代久遠少少的流行曲，對於監製而言是一個挑戰，因為我們要將經典去重新改編，但亦是我和天衡（周天衡）覺得好好玩的地方，可以將以前一首好紅的歌曲，現在用我們喜歡的方式去重新編過，會是一件幾過癮的事。」撰文：李文偉 攝影：譚志光

出道7年才首次舉行個唱，但Tiger卻未嫌太遲，反而懷着感恩的心去接受機遇。

Tiger會在首個個人演唱會中，盡玩他喜歡的音樂元素。

Tiger去年推出的歌曲《問多一次》，亦能反映他的個人音樂喜好。

Tiger透露騷前會推出一首新歌，加起來將有5首個人單曲放在演唱會中，從第一首個人單曲《Alright》，以及去年推出的《Live the way I want》以及《問多一次》，可以感受到他的喜好和個人風格，結他、樂隊與強烈的節奏感，當中的「老靈魂」亦明顯受到家人的薰陶。

喜歡夾band的Tiger去年亦推出了一首勁rock的歌曲《Live the way I want》。

Tiger參演《存酒人》，有幸與爸爸的偶像夏韶聲合作。

廣東歌黃金時代的養分

受同樣喜愛夾band的父親影響，Tiger接觸的音樂與同齡人並不在同一個時空，廣東歌的黃金歲月，正是他的音樂養分，Tiger稱不敢說自己喜歡音樂，長大後發現音樂確實成為他的習慣，在通勤時、休閒時，原來音樂總離不開他。而小時候聽着爸爸播的歌，成為了回憶當中的背景音樂，「他聽着年輕時的歌，到年紀大了都會繼續聽，我小時候跟着他們的喜好，令我亦選擇去聽這些歌。（對你的單曲風格影響很大？）圈中很多音樂人聽的歌，都會影響着他的作品，你喜歡的自然會聽得多，聽多了會更潛移默化。」

想唱「哥哥」作品

Tiger透露爸爸的歌單當中，有很多「香港搖滾之父」夏韶聲的作品，在早前播畢的《存酒人》中，Tiger便有幸與爸爸的偶像夏韶聲合作，而在這個美好年代的眾多歌手中，他最仰慕的偶像則是「哥哥」張國榮，亦希望有機會在演唱會中安排上他的作品。作為首個演唱會，Tiger指首要元素是樂隊，「想有一隊band，不止是一個藝人，至少做到我最喜歡的事，結他也一定會彈，會佔很大部分，因為我不會在這個騷跳舞。」

27歲的Tiger體內藏着一個「老靈魂」，最愛從小就愛聽的黃金時代Cantopop。

上次與「鷹小組」開騷又彈又唱過足癮，今次Tiger想做得更極致。

為個唱操練 迷上跑步

上次與「鷹小組」陳卓賢、柳應廷及邱士縉開騷，Tiger與幾位兄弟又彈又唱，相當盡興，「上次亦做到喜歡的事，這次想做得更極致，兩個小時演出，時間和空間都比較多，這也是其中一個挑戰，因為要自己一個人在台上做兩小時，體力上和技巧都要更精準，相信都FING到頸痛！」Tiger指最近愛上跑步，除了為開騷準備體能，更成為他調劑生活的一部分，「基本上為開騷準備後，我的生活只有跑步、練結他和練歌，雖然我只是初學者，但大家說跑步會上癮，我亦證實了。」

Tiger預計農曆年假期也會與天衡等人開會度過，但也會抽足夠時間陪家人，又表示會大方收利是，不擔心親戚的「攻勢」。

參演舞台劇《三.八》，讓Tiger過足表演癮。

有着「老靈魂」的團寵

出道那年Tiger 19歲，是MIRROR中的老么、也是12人當中的「團寵」，一直被身邊隊友形容是「老靈魂」，有着與外表不相符的踏實，Tiger表示：「Lokman（楊樂文）曾提過這回事，不過我都27歲了，過幾年便30歲，並不會覺得自己特別成熟。但回看第一日的自己，當時只有19歲，的確是時間飛快。這幾年真的過得很快，我是仍然後生，但不再是𡃁仔，不會有人說27歲是𡃁仔！」事業路上沒有風高浪急，卻有得來不易的摸索機會。在音樂上，Tiger在第5年才推出個人單曲，自此一直做着喜愛的音樂風格，而在劇集上，《繩角》、《打天下》、《存酒人》等，以及舞台劇《三.八》等都在展現着他的個性和特質，加上為MV擔任導演的經驗，都令觀眾和身邊人，都知道他是有着各種豐富想法的人，年輕卻有着說服力。

之前與周天衡為AK演唱會任嘉賓時曾大玩夾band，到自己搞個唱當然要jam下歌。

機會遲來亦感恩

一直認為步伐可以慢慢來的Tiger，這次聚光燈落在自己身上的機會亦未覺得遲，「懷着感恩的心接受，因為都知道所有機會都不是容易、不會說有就有，都是機緣巧合，機會來了就玩得開心些。」Tiger隨MIRROR出道多年，一直以團隊一分子自居，在個人單曲的路上亦找到他的班底，他認為最難得可貴不只是演出機會，而是能遇上一班志同道合的朋友，「我覺得這幾年人生最大的成長，是找到自己喜歡做的事，彈結他、演戲、找到一班會合作得很開心的朋友。朋友很珍貴，但可以一起工作，更發現大家有共同理念，這是更加珍貴，會令我覺得遇到這些人是幸福的，夾band的朋友、MIRROR的兄弟，所有都是緣份，不是說遇到就會遇到。」

