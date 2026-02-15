郭秀雲兒子疑分手？龐景峰劉溫馨驚爆情變 發文談「專一」似有暗示 曾傳被母棒打鴛鴦

郭秀雲與前夫錢小豪的35歲兒子龐景峰（前名錢浩然），2024年認愛港姐出身的35歲前TVB女星劉溫馨，一度傳出郭秀雲不滿劉溫馨而棒打鴛鴦，但郭秀雲曾作出否認。去年11月，龐景峰更透露已有求婚計劃，希望給女方驚喜，外界一度以為兩人好事近。然而，今日（15日）二人於IG的發文，卻疑似暗示戀情已經告終。

劉溫馨疑宣布分手

劉溫馨選在情人節翌日疑透露分手消息，她在IG上載一張心形雲朵的照片，配文寫道：「有些故事留在昨天，有些溫柔留給自己。往後的日子，回歸一個人的簡單，2026重新出發，學會更愛自己」。字裡行間充滿離愁別緒，特別是「回歸一個人的簡單」一句，被外界解讀為正式宣布單身，結束與龐景峰的戀情。

龐景峰疑有感而發

與此同時，龐景峰亦在IG的限時動態中分享了一張意味深長的圖片，圖中寫著：「不可取替的關係中，彼此認定的專一、彼此等待的渴慕、彼此相屬的期盼！」這段文字似乎在表達他對理想關係的看法，當中談及的「專一」，亦令人聯想是否與感情狀況有關。

龐景峰感情生活精彩

龐景峰感情生活多姿多彩，較為知名的前女友包括楊埕、模特兒何佩珈（Peggy），以及曾論及婚嫁的網紅Hailey。他2024年與劉溫馨公開認愛後，曾一度傳出龐景峰母親郭秀雲不滿女方，但郭秀雲其後已公開否認。如今兩人疑似分手，從甜蜜認愛到傳出婚訊，最終卻疑似情斷，讓不少人感到愕然。

