馬德鐘4月廣州演唱會邀陳煒做嘉賓 預告有「好戲」 新年到內地工作無假放

馬德鐘、陳煒等今日（15日）到鑽石山宣傳劇集《非常檢控觀》，馬德鐘與陳煒曾笑言「鞭打本王」以及着三角褲現身答謝好收視，馬德鐘笑言好戲在後頭，留待4月在廣州開演唱會時上演，因陳煒已答應他做嘉賓，他又指最後一星期劇情精彩，有很多反轉。

陳煒與馬德鐘同鄉相認

談到馬德鐘已離巢，將來少了機會合作？陳煒笑言可以一起在音樂方面發展。至於馬德鐘演唱會被指價錢貴？他指是親民價，「只知道VIP有包合照，但唔包鞭打本王，哈哈！（網民指不知道你唱很多歌？）畀個機會大家知道，我以前都有唱劇集歌，不過我唔識跳舞，跳舞交畀陳煒。」陳煒笑言會合唱試水溫，若觀眾反應好都會考慮開騷。馬德鐘與Yumiko合作內地劇《女神蒙上眼》在內地洗版，他表示有留意大家討論，但沒在意數量，自己一直有拍內地劇，但拍TVB劇比較開心。至於新年，馬德鐘透露沒放假會在內地不同地方工作，當中包括家鄉潮州出席非遺活動，陳煒聞言也表示同是潮州人，與馬德鐘同鄉相認。