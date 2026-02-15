柏林影展丨蘭達蒂洛伊不滿雲溫達斯言論 宣布退出柏林電影節 Charli XCX現身為偽紀錄片《The Moment》宣傳

「第76屆柏林影展」本月12日開幕，評審團主席德國名導雲溫達斯（Wim Wenders）因曾表達「電影不應與政治扯上關係」，引發了部分電影人抵制與退出影展。《微物之神》印度著名作家蘭達蒂洛伊（Arundhati Roy）近日宣布退出柏林電影節。

洛伊撰寫及主演的1989年電影《In Which Annie Gives It Those Ones》修復版獲邀參展今年柏林影展的「經典單元」，但評審團主席溫雲達斯日前在評審團記招上，卻表示「避免直接參與政治」，強調電影的任務是「作為政治的平衡力量而非直接參與政治」，再稱：「我們必須作為人民的工作，而不是為政治家工作。」其未有對就「以巴衝突」表態的言論被洛伊認為是在淡化，甚至關閉藝術在重大社會政治議題上的話語權。

另有2部電影同樣退出

洛伊在聲明中表示：「聽到他們說藝術不應該涉及政治，這令人瞠目結舌，這是一種結束關於危害人類罪的對話方式，即使罪行實時地在我們面前展開。藝術家、作家和電影製作人應該竭盡全力阻止罪行時，我對評審團的表態感到震驚與厭惡。」她批評德國與美國等政府支持以色列的行為，最後強調：「若電影人和藝術家無法站出來指責這一切，歷史將審判他們。」另外兩部電影《The Sad Song of Touha》及《The Dislocation of Amber》亦以同樣理由，宣布退出「柏林論壇延伸單元」。

Charli XCX不介意外界說法

此外，美國歌手Charli XCX昨現身柏林影展宣傳偽紀錄片《The Moment》，電影收錄她2年前推出專輯《Brat》，其宣傳專輯時用上的熒光綠主題，更被賀錦麗用於2024年參選美國總統的宣傳活動上。Charli XCX在柏林受訪直言那一章已完結，「由得世界怎麼說，對我來說已經結束了。」