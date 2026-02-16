前TVB「失婚男主持」斷崖式衰老？激瘦兩圈面容憔悴蒼老  網民高呼認不出：變了老頭

現年55歲的香港藝人林曉峰（阿Lo），近日被網民在小紅書上分享近照而引起熱烈討論。照片中的他容貌大變，與昔日那位被譽為「寶藏級歌手」的帥氣形象大相徑庭，有網民甚至驚訝地表示完全認不出來。

林曉峰斷崖式衰老？

從最新的照片可見，林曉峰身穿單車運動服，戴著鴨舌帽和太陽眼鏡，臉上蓄起了鬍子。雖然墨鏡遮去了他半邊臉，但仍能看出其神情憔悴，臉頰明顯比以往消瘦，整個人的身形也瘦了一圈。

林曉峰被指瘦了不少

照片曝光後，不少網民對他的狀態表示驚訝，紛紛留言指他「瘦了好多啊」，更有人直言他變成了「小老頭」，斷崖式的衰老感讓許多粉絲感到意外，擔心偶像的身體健康是否亮起了紅燈。

林曉峰為配合角色留鬚

不過，原來林曉峰這次的形象大改造是為了工作。有粉絲留言解釋，他是為了即將演出的音樂劇《雄獅少年》中的「咸魚強」一角特意留鬚，形容他是「由精緻老頭變糙老頭了」，但依然「又man又帥」，並為他加油打氣。相信林曉峰或許也是為了更貼合角色設定而刻意減肥。

林曉峰大仔撞樣鄭伊健

林曉峰出身於演藝世家，哥哥是著名DJ及藝人林海峰，姐姐是金牌經理人林珊珊，舅父更是影帝狄龍。他與前妻康子妮（現名康滎舫）育有兩子，離婚後一直專注於事業。二人的大仔林寶和細仔林熙均已長大成人，大仔更越大越型撞樣鄭伊健。

