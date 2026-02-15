Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何基佑首個棟篤笑圓滿落幕 感恩觀眾笑聲：最大的獎勵

影視圈
更新時間：16:45 2026-02-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-15 HKT

一連兩晚《何基佑棟篤K之細路仔唔識世界》日前圓滿完成，今次是「超級奶爸」何基佑（Kay）人生首個Talk Show，兩場演出座無虛席，太太鍾凱瑩、電台拍檔譚玉瑛和黃筠兒、童愛玲、陳嘉寶夫婦、高皓正夫婦、羅啟豪、李雯希、鄺文珣 、張頴康、麥雅緻、徐偉賢、謝文雅、主播林燕玲（小飛俠）及拳擊手曹星如均到場支持。

何基佑曾練到作悶想吐

在每晚約90分鐘的節目中，Kay以家長在育兒及管教的路上各種甜酸苦辣經歷為主軸，表示能夠站在舞台上，向近800名觀眾演出他自己預備的內容，感覺很Surreal，「作為一個棟篤笑表演者，最刺激的就是一日未演出，你都不知道觀眾會不會笑。在預備的過程中有很多自我質疑的時刻，甚至試過因為太長時間對着講稿，而有產生作悶想吐的感覺。那時我告訴自己一定要放下講稿兩天才繼續練習。開show前兩個星期，我更乾脆採取《練一天，停一天》的策略，為的是要保留新鮮感。」 

何基佑為觀眾精心的設計和鋪排

Kay續說：「我們由觀眾進場，到開場的現場公告，再到演出內容，就連中場休息都經過精心的設計和鋪排。見到兩場觀眾超級熱烈的反應，不絕於耳的笑聲、掌聲和歡呼聲都讓我很感動。雖然知道自己還有不足的地方，但能夠令到部分觀眾表示『由頭笑到尾』，這已經是最大的獎勵和榮幸！要感謝天父的恩典和進場看show的每一位觀眾，你們的笑聲、掌聲、和show後的鼓勵我都一一記着。如果你覺得今次的talk show為你增添了一個美好的體驗，願我們繼續帶着一顆童心和好奇心探索下去，就讓細路仔繼續唔識世界吧！」

