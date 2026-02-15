前新聞主播婚後罕有擁吻放閃冧爆告白 高顏值老公正面照曝光 靚仔到可以出道

前有線新聞台主播余茵娜自2023年離巢後，成功轉型為KOL，愛情事業兩得意。2024年與外籍男友Joe Munns結婚，在英國舉行婚禮，正式成為人妻。踏入婚後第二個情人節，余茵娜亦不忘在IG大放閃光彈，甜蜜滿瀉！

余茵娜與老公街頭擁吻

余茵娜在IG上載了多張與老公在巴黎街頭拍攝的浪漫照，背景有著唯美的巴黎鐵塔。相中二人時而深情對望，時而甜蜜擁吻，余茵娜更攬實老公，流露出幸福滿滿的笑容。

余茵娜自認麻煩人

除了靚相，余茵娜更冧爆寫下愛的宣言，公開感謝老公：「Happy Valentine's Day to the one who keeps loving and understanding this very troublesome, complicated me.（情人節快樂，致那位一直愛護和理解我這個麻煩、複雜的人。）」，並標註了老公的帳號，可見二人婚後生活依然充滿情趣，非常恩愛。不少網民都留言大讚「好閃」、「好sweet」，並送上祝福。

