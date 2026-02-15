Edan情人節為《金多寶》謝票 避談送花給緋聞女友林明禎 回應獲公司欽點力捧：有工作就把握好

導演翁子光率領一眾演員金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、 李尚正、楊詩敏（蝦頭）昨日（14日）情人節到戲院為賀歲片《金多寶》謝票跑足20場，大會更公布累積票房已達168萬。

Edan帶家人入場睇多次

翁子光透露不少觀眾觀看該片都感動流淚，並會跟戲中一樣稱呼金燕玲做嫲嫲，又指戲中有感人部份，並非一般賀歲片只搞笑，而農曆年會計劃演員們分組到戲院謝票。對於票房可有信心，翁子光坦言借貸開拍該片，希望能夠回本，如有盈餘的話，可開拍下一部戲，將來跟演員再合作，亦對該片票房有信心回本。談到當日為20場次謝票，金燕玲坦言感覺疲倦，但很樂意去做，因為觀眾即場分享感受，用錢也買不到。Edan則謂跟一眾演員合作得好開心，又認為該片是誠意之作，雖然會感動到喊，但並不是傷感，以表達親情，相當適合一家人入場觀看，雖然家人已捧場支持，但也會會帶埋爸爸同妹妹再入場睇多次，觀察觀眾的反應。

翁子光望跟視障人士分享電影

蝦頭透露不少觀眾觀看後，收到導演透露 過該片所表達的訊息，更揚言會再帶家人入場觀看。鍾雪瑩笑言戲中有驚嚇場面，不過小朋友入場觀看後表示不驚，還大讚覺得好笑，亦很期待寵物場次。問到可會帶寵物入場觀看？翁子光笑言自己養貓和魚，好難帶出街。李尚正則謂愛犬失明，所以不會帶。翁子光透露該片設有口述影像場次，但用錢不多，希望跟視障人士分享電影，亦呼籲有更多香港電影有口述影像，令視障入士也能夠欣賞到電影。

Edan情人節專心謝票

另外，談到情人節開工，Edan表示會專心謝票。當問到可有送花及禮物給緋聞女友林明禎，他表示：「私人嘢唔講啦！」提到有指Edan，去年工作量多成為「吸金王」，而有份參演由韓星李帝勳主演的韓劇《模範的士3》，成功為公司打開國際市場，獲公司欽點力捧。Edan說：「我無聽過！如果有咁機會當然開心，但無話咩我賺最多錢，盡量有工作就把握好。」至於好友蔡俊彥清唱獲大讚，網民建議跟Edan合唱。Edan說：「如果有機會一齊唱《金多寶》主題曲《萬幸》啦！」