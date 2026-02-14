陳煒情人節忽視老公請食一樣嘢補數 劉穎鏇客串自家服裝品牌Model網民只𥄫身材

「TVB盃賽馬日」今日（2月14日）在沙田馬場舉行，陳煒、劉穎鏇等人盛裝出席，陳煒表示老公得知她今早有工作，特意安排送她情人節花束，令她開心又感動。

劉穎鏇目標開實體店

陳煒續說，大時大節一向由她安排慶祝活動，惟最近工作忙碌，要宣傳劇集又要大掃除，故今晚未有「著落」，笑言︰「睇吓一陣有冇斬獲先（賽馬）！有就斬大嚿叉燒加餸。」並說農曆年和老公以及朋友去旅行，暫定3月再開工。劉穎鏇指情人節無人約，唔覺得慘，她上星期推出自家服裝品牌，接下來要落力為品牌宣傳，望生意發展向好，目標開實體店。她早前在社交平台做模特兒影相推銷品牌，惟網民焦點放在她的身材上，她笑說外套才是重點，指品牌現以外套、衛衣為主線。她未感拍劇難以兼顧生意，「公司有嘢做一樣會全力以赴，服裝品牌是我另一門生意，同步進行。」