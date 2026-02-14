古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷

古天樂首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》今日（14日）情人節舉行簽名會，名額200名。而由他擔任總監製及主演電影《尋秦記》Plus+多元宇宙版在同日上映。華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（劉太）是首位獲得簽名的粉絲，她把親自鈎織的咪高峰送給古仔，祝願專輯大賣。

古天樂回應周秀娜風波

古仔在台上被司儀問到，想唔想網民投票選他奪得《叱咤樂壇頒獎禮》「我最喜愛的男歌手」，他稱不如大家投票給《天命最高》賀年版，「《尋秦記》一家人上台拎獎也不錯。」相近隔20年推出專輯的古仔，一向穿著深色衫的他，笑言為了今日情人節出席活動，特意穿著鮮色服裝。另外，對於旗下藝人周秀娜近日被富商李家誠入稟控告，指她與5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，古仔表示：「無回應。」

古天樂突擊謝票

談到不少粉絲通宵排隊以取得簽名名額，古仔明言天氣凍，會擔心粉絲，笑說自己簽名好長，「所以簽完200個名好攰。」談到何時舉行簽唱會？古仔笑言「下次先」，而他曾經承諾，若然《尋秦記》票房佳會唱歌，他再表示「下次先」。對於該片票房衝破9000萬，古仔希望繼續升，形容加長版加入了大量笑位，又指不排除農曆年期間會突擊謝票。

古天樂留守樂壇是天命

談到可會約埋旗下藝人宣萱齊齊團拜？古仔表示要同親友拜年，拜到初七，初九後才輪到公司團拜。問到會否考慮跟宣萱、林峯合唱新歌？古仔表示會考慮，追問他考慮到何時？他指要時間籌備，提議不如初九開工唱，他笑說：「不用那麼快！」問到今年可會多放時間在音樂上，進軍樂壇？或考慮舉行迷你騷？古仔明言未有想過，惟世事無絕對。