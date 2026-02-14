Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚子羚飲水思源無意學胡定欣離巢 同徐偉棟關係停滯不前 龔嘉欣情人節等人Call食晚飯

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-14 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-14 HKT

「TVB賽馬日」今日（14日）在沙田馬場舉行，電視廣播有限公司行政主席許濤率領逾百藝員到場，包括汪明荃、胡楓、譚俊彥、陳煒、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、陳曉華、丁子朗、劉穎鏇、蔣家旻等等，星光熠熠。汪明荃在影完大合照後派利是，龔嘉欣見狀即衝上前大賣口乖𢭃利是。

姚子羚等人約去雪梨家拜年

龔嘉欣、姚子羚一同受訪，問到前者情人節是否有約會？她表示要收工後看電話才知道，未知有無人約，又說藝人工作不定時，好少提早定好約會時間，笑言︰「有約會就穿這身長裙赴約！」並指知悉外界關心她的感情生活，籲給她空間。姚子羚透露是日馬主朋友有馬匹出賽，望他們勝出，問她在農曆年時會到雪梨家拜年嗎？她指沒有人邀請她，並說與徐偉棟是好朋友，會見面食飯，「今日他沒有約我，他也忙。」問到徐偉棟可有傳訊息祝她情人節快樂？姚子羚稱收到幾個男性、女性朋友的祝福。問到與徐偉棟的關係何時再進一步？姚子羚說：「了解需要時間，放心，我會再努力一些。」

壽星李施嬅請食貴嘢

另外，對於好友胡定欣宣布離巢，「胡說八道會」現在只有姚子羚一人留在TVB，問她是否想過新發展？她笑說：「今日是TVB盃，問我這個問題？大膽！做人要飲水思源，見我今日喺度，即是經理人仲係TVB啦！」她日前和李施嬅慶祝生日，笑言雙方好耐無見，當晚胡杏兒身在外地，「胡說八道會」成員也在場，希望下次聚會齊人；並指壽星女請大家吃了一頓價值不菲的晚餐，笑指李施嬅去年在事業上大豐收。姚子羚等人有送貴重禮物給李施嬅，有銀包、花和蛋糕。談到李施嬅分手一事，李施嬅未有過問，而有傳李施嬅參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第7季，姚子羚表示不知道，笑言︰「我都想參加！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前