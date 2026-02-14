姚子羚飲水思源無意學胡定欣離巢 同徐偉棟關係停滯不前 龔嘉欣情人節等人Call食晚飯

「TVB賽馬日」今日（14日）在沙田馬場舉行，電視廣播有限公司行政主席許濤率領逾百藝員到場，包括汪明荃、胡楓、譚俊彥、陳煒、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、陳曉華、丁子朗、劉穎鏇、蔣家旻等等，星光熠熠。汪明荃在影完大合照後派利是，龔嘉欣見狀即衝上前大賣口乖𢭃利是。

姚子羚等人約去雪梨家拜年

龔嘉欣、姚子羚一同受訪，問到前者情人節是否有約會？她表示要收工後看電話才知道，未知有無人約，又說藝人工作不定時，好少提早定好約會時間，笑言︰「有約會就穿這身長裙赴約！」並指知悉外界關心她的感情生活，籲給她空間。姚子羚透露是日馬主朋友有馬匹出賽，望他們勝出，問她在農曆年時會到雪梨家拜年嗎？她指沒有人邀請她，並說與徐偉棟是好朋友，會見面食飯，「今日他沒有約我，他也忙。」問到徐偉棟可有傳訊息祝她情人節快樂？姚子羚稱收到幾個男性、女性朋友的祝福。問到與徐偉棟的關係何時再進一步？姚子羚說：「了解需要時間，放心，我會再努力一些。」

壽星李施嬅請食貴嘢

另外，對於好友胡定欣宣布離巢，「胡說八道會」現在只有姚子羚一人留在TVB，問她是否想過新發展？她笑說：「今日是TVB盃，問我這個問題？大膽！做人要飲水思源，見我今日喺度，即是經理人仲係TVB啦！」她日前和李施嬅慶祝生日，笑言雙方好耐無見，當晚胡杏兒身在外地，「胡說八道會」成員也在場，希望下次聚會齊人；並指壽星女請大家吃了一頓價值不菲的晚餐，笑指李施嬅去年在事業上大豐收。姚子羚等人有送貴重禮物給李施嬅，有銀包、花和蛋糕。談到李施嬅分手一事，李施嬅未有過問，而有傳李施嬅參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第7季，姚子羚表示不知道，笑言︰「我都想參加！」