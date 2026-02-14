BTS回歸帶動經濟搶飛搶酒店 獨家畀Netflix直播挨批「韓國最強IP外流」

韓國天團BTS（防彈少年團）將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》，正式回歸，龐大的宣傳攻勢亦正展開。BTS七子：RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V 和 Jung Kook最近就登上《GQ》3月號封面，接受該雜誌訪問，大談服役感想，以及提到早前轟動的解散傳聞。

J-Hope談軍中生活

BTS成員自2022年底就陸續入伍服役，J-Hope受訪時坦言很快就適應軍中生活，「我感覺自己變得更健康了，也對生活和社會的不同方面有了更多的了解。我還結識了很多新朋友，這真是一大收穫。而且，在韓國，每個男人都要經歷參軍和服役的過程。」Jimin笑言服役時辛苦得快哭出來，但又覺得很有挑戰性。Suga則語帶自豪說服役時從沒遲到，總是提前到現場，退伍後連生活節奏也有所改變。

RM提解散引軒然大波

成員們陸續退伍，ARMY正熱切期待他們回歸時，隊長RM早前卻在直播中提到解散，引發軒然大波，RM及後解釋當時壓力太大。提到當時其情緒潰堤自然，RM笑言：「我覺得那場直播之後，我好像快變成表情包了。」不過隊友就很理解他的心情，V說：「他是核心隊長，承受的壓力一定比我們任何一個人都大。」Jimin亦指RM只是真實地呈現對團體和ARMY的感情，並說：「我知道我們能走到今天是因為是一個團隊，我們最初就是作為一個團隊起步的，我們對此深有體會。而且，我們在一起也玩得很開心。」V亦表示：「比起個人，我們更珍惜BTS這個存在。」Suga甚至笑言：「也許我們60多歲的時候還能繼續跳舞，只要我們願意，我想也許到50、60歲時仍可以一直以樂團的形式在一起。」說到新專輯的風格，七人都守口如瓶。RM只說覺得這次他們找到了方向；Suga則透露這次他們嘗試了許多不同的風格，這張專輯會跟過去任何一張BTS專輯都不一樣。

Netflix全球直播BTS惹政治風波

另外，BTS於3月21日假首爾光化門廣場舉辦的《BTS 2026 Comeback Show @ Seoul》，因為讓Netflix作全球直播而惹來政治風波。據韓媒報道，韓國國會文化體育觀光委員會部分議員私下對BTS的母公司HYBE表達憂慮，指此舉與政府扶植本土OTT平台的政策背道而馳，並恐怕他們一如《Kpop獵魔女團》般，淪為被海外企業掌控的韓流文化IP。不過HYBE強調，音源與演出核心權利仍掌握在公司與藝人手中，Netflix只是「全球發行媒介」，暗示他們只是利用Netflix的資源為BTS回歸作全球宣傳。

BTS帶動經濟蓬勃

除了影響政治之外，BTS直接帶動經濟。BTS的最新世巡《BTS WORLD TOUR》將於4月展開，並已掀起全球搶飛潮。除了搶飛，還有搶酒店住宿。韓國《My Daily》報道，BTS世巡釜山站將於6月13至15日舉行。該段期間當地住宿價格暴漲，據調查，演出周末（6月13日至14日）的平均每晚住宿價格為433,999韓圜（約2,355港元），約為前一周（6月6日至7日）和後一周（6月20日至21日）價格的2.4倍。而在演唱會舉行場地釜山亞運主體育場方圓5公里的住宿價格，更是平時的3.5倍。經營者賺到笑之餘，業界人士卻擔心這會破壞國家形象，甚至削弱旅遊業競爭力。