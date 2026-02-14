Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節丨前TVB大騷御用司儀被老公XX萬勞力士厚禮冧爆 與才子結婚11年仍似熱戀

更新時間：18:25 2026-02-14 HKT
發佈時間：18:25 2026-02-14 HKT

前TVB大騷御用司儀、2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）2014年結婚，育有8歲大女黃子霏（Tanya）、4歲細仔黃子芯（Tristan）。44歲的楊洛婷已為人妻11年，與老公愈發甜蜜，今日（14日）趁情人節，楊洛婷在社交平台大晒幸福，展示估計由老公所送的貴重禮物，羨煞旁人。

楊洛婷沉浸粉紅浪漫氣氛

楊洛婷今日在IG分享情人節的喜悅，相中可見完全沉浸在粉紅色的浪漫氣氛中。楊洛婷穿上黑色外套，頭上戴粉紅帽，手捧住一大束粉紅玫瑰，臉上掛著甜絲絲的笑容。最引人注目的，莫過於楊洛婷手腕上的粉紅色勞力士（Rolex）手錶，以及孭住一個精緻的粉紅色手袋，整個畫面充滿少女心。

楊洛婷以英文留言：「粉紅、粉紅再粉紅。收到了小孩子的吻，以及老公送的甜美又永恆的禮物，他讓我覺得自己是世界上最幸運的女孩，我的情人節！」楊洛婷字裡行間洋溢著滿滿的幸福感，還標註：「#ValentinesDay2026」、「#PinkRoses」、「#PinkRolex」、「#PinkBag」、「#FamilyLove」等標籤。

楊洛婷戴名錶網民羨慕

不少網民見楊洛婷晒幸福，深表羨慕外，更有人睇中其手上的名錶，雖然照片較模糊，但與品牌的Datejust系列十分相似。該款「Datejust」腕錶為蠔式31毫米鑽石款式，官網售價為157,600元。

