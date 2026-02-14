尋秦記｜票房破9000萬大關 多元宇宙版情人節上映 賀歲版主題曲全員送祝福

天命再臨，喜迎新歲！由古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來反應熱烈，截至2026年2月14日上午11點，港澳累積票房已錄得$90,209,738，正式突破9,000萬大關！

為答謝觀眾一直以來的鼎力支持，加入新畫面情節的《尋秦記》Plus+多元宇宙版今日於香港院線正式上映。Plus+版本以「多元宇宙」概念為延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。電影團隊期望透過是次特別版本，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的不同可能。配合Plus+ 多元宇宙版登場，經典主題曲《天命最高》亦同步推出全新《天命最高》（賀歲版），為農曆新年增添喜慶氣氛。

《天命最高》（賀歲版）由蔡一智監製，陳光榮全新編曲，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及朱鑑然合力主唱。在保留原曲激昂澎湃旋律的同時，加入賀年節奏與熱鬧編曲，為熟悉旋律注入嶄新節慶色彩。歌曲以駿馬嘶鳴揭開序幕，寓意馬到功成、氣勢如虹，為新一年奏響勇氣與希望的序章。值得一提的是，今次賀歲版亦在歌詞上作出細微調整。多年來，不少觀眾一直對歌詞「誰求誰／誰和誰」、「入定／人定」存有不同記憶，今次版本便刻意在相關字句上作出改動，將曼德拉效應帶入現實，亦巧妙呼應《尋秦記》Plus+多元宇宙版的多元宇宙概念。

MV中，身穿秦國將軍盔甲的蔡一智率先於錄音室控制台前登場揭開序幕，滿足地說：「剛剛大王先行告退，項少龍一家都已經錄完。」隨後古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、張繼聰、朱鑑然、洪天明、Chris Collins、雪兒、陳國邦、黃文標、徐偉棟、徐浩昌（肥腸）及蘇宸褕（灰熊）陸續亮相，全員以紅色造型示人，洋溢濃厚節日氣氛。最後由古天樂率領一眾演員齊聲送上祝賀：「祝大家天命最高，馬年行大運！」為觀眾送上最熱鬧的新春祝福。