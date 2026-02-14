龜梨和也4.15首攻麥花臣辦見面會 專屬福利派港迷

龜梨和也（Kazuya Kamenashi）展開個人亞洲巡迴粉絲見面會，以「TALK to ME」為主題的系列演出，足跡遍及曼谷、高雄及香港。主辦方宣布香港站演出《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，將於4月15日（星期三）晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，這是龜梨和也首次在香港舉辦的個人粉絲見面會。

龜梨和也是全能藝人

龜梨和也在音樂事業上展現出卓越的個人魅力，憑藉細膩深情的唱腔及強大的舞台感染力，推出的個人單曲如《絆》、《Rain》及《Cross》均大獲好評。除了歌唱實力，龜梨和也在影視圈同樣大放異彩，他曾主演《我Miss係大佬2》、《野豬大改造》、《正體：真面目》、《捏造：史上最惡殺人教師》等多部話題劇及電影，憑精湛演技，令觀眾心中留下深刻印記。2021年更首次主持綜藝節目《一撃解明バラエティ ひと目でわかる!!》，展現自然幽默的一面。這次粉絲見面會，他特別為香港粉絲準備專屬窩心福利，包括專屬小卡、限定鎖匙扣、1︰20團體合照及歡迎環節，而所有入場觀眾更皆可獲得海報一張。

演出詳情

《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》

日期：2026年4月15日（星期三）

時間：晚上8時

地點：旺角麥花臣場館

票價：HK$1,688（VIP） / HK$1,288 / HK$888 （全場座位）

票務平台：BOOKYAY以及大麥網