性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍

南韓性感女神DJ SODA以其火辣身材和高超的DJ技巧聞名，在全球擁有超高人氣。她時常在IG上與粉絲互動，從不吝嗇展現自己的姣好身材。在今日（2月14日）情人節，她再次向粉絲們大派福利，上傳了一段極度性感的短片，並附文提問：「Can I be your Valentine?」（能當你的情人嗎？），瞬間吸來逾5萬Like。

DJ SODA穿大膽比堅尼極火辣

從影片中可見，DJ SODA身處一間充滿度假風情的別墅，背景是明亮的泳池和熱帶植物。她站在門邊，隨著音樂擺動身體，眼神極具挑逗性。然而，最引人注目的莫過於她身上的清涼「戰衣」。DJ SODA身穿一件設計極為大膽的淺藍色比堅尼，上半身僅以兩片小小的布料遮住重點部位，並透過多條幼繩和金屬圓環在胸前和腰間交叉纏繞，形成鏤空效果，完美突顯出她豐滿的上圍和纖細的螞蟻腰。下半身則是丁字褲設計，當她轉過身時，飽滿圓潤的臀部曲線一覽無遺，火辣指數爆燈。

相關閱讀：性感女神穿唔夠布比堅尼打碟！瘋狂跳動勁有盪漾感 網民憂地心吸力搞到斷帶走光

DJ SODA性感魅力引網民狂讚

影片中，DJ SODA時而輕撫秀髮，時而對著鏡頭回眸甜笑，性感魅力讓人難以抗拒。這份特別的情人節禮物讓全球粉絲陷入瘋狂，紛紛以各國語言留言大讚她的身材，並熱情回應：「絕對可以！」、「這是我收過最棒的情人節禮物！」

相關閱讀：DJ SODA低胸短裙嘆點心 瞓身大動作宣傳香港美食 粉絲聚焦偶像疑似走光？