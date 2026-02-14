59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？

現年59歲的陳法蓉，是1989年港姐冠軍，近年她長駐內地發展，而且入鄉隨俗，不時在小紅書拍片分享生活點滴，雖然陳法蓉已到了輕熟女年紀，但保養得宜，完全看不出真實年齡，近日她穿上短裙，一邊唱著《跳舞街》一邊自拍舞步，非常性感養眼，不過美中不足是她開了重濾鏡，網民紛紛勸她用真面目示人，她的美麗容顏絕對經得起時間考驗，現在反而有點失真，暴殄天物。

陳法蓉外貌凍齡短裙跳舞

近日陳法蓉分享自己在天橋跳舞的短片，以一身充滿青春氣息的打扮現身。身穿一件簡約的間條上衣，配上一條高腰百褶短裙，外面再套上一件時尚的外套，一邊唱出陳慧嫻的《跳舞街》，一邊扭動腰肢，大晒白滑美腿。不過網民紛紛留言叫她關掉濾鏡，以真面目示人，原來見過她真人的粉絲，大讚她駐顏有術，拍短片根本不用依靠科技，網民留言一面到讚她「上學時已看她，退休時還是這個樣子」、「吃了防腐劑嗎？」、「想看真面目，濾鏡少少就好」、「好好看，想不到是跟我媽的同齡人」，陳法蓉即將「登六」，仍然被讚真人靚過上鏡。

陳法蓉偕老父四圍旅行被讚孝順

陳法蓉年青時已是大美人，身材高䠷，參選港姐贏得冠軍後入行，拍過不少膾炙人口TVB劇集包括《人在邊緣》、《龍兄鼠弟》，而且很快已進軍影壇，最為人熟悉的有電影《賭俠》、《槍王》等。陳法蓉不止是凍齡美人，還是超級孝順女，不時帶老父旅行吃喝，網民指她跟爸爸成個餅印，而且陳爸爸樣子十分精靈，童顏鶴髮，健步如飛，讓網民甚為驚訝。

陳法蓉遇上多段霧水情緣

陳法蓉星途一帆風順，可惜情路坎坷，她經歷過多段霧水情緣，包括於1994年曾與倪震交往，事緣當時倪震與周慧敏分手之後，二人即展開戀情，但兩年後倪震與周慧敏復合並同遊美國，陳法蓉隨後亦向外宣告單身。陳法蓉又曾與「油王」朱明拍拖，最終被揭是「空心老倌」，對方更疑似為逃債走佬。近年陳法蓉在內地發展時，曾跟內地男星楊俊毅譜出姊弟戀，有指二人拍拖4年，不過最後還是無疾而終，陳法蓉數段戀情都未能開花結果，至今仍是單身，在圈中是出名的黃金盛女。

