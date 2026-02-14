湯寶如何婉盈慈善騷歌聲獻香港 《同心同路．聲動香港》近20歌手同台為市民打氣

「《同心同路。聲動香港》慈善音樂會」昨晚在伊利沙伯體育館舉行，是次音樂會匯聚近二十位本地歌手、藝人參與︰包括胡渭康、湯寳如、韋綺珊、黃翊、何婉盈、文佩玲；李樂詩組成的限定組合Super Queens，與小肥、譚嘉儀、何啟南、陳國峰、顏志恒、支嚳儀、涂家堯、顏米羔、黃劍文、劉威煌、陳芊芸和沈宗賢，用歌聲去感謝一班社工、義工、市民及紀律部隊，為香港打氣，祝福香港。該慈善音樂會收益將用於火災受影響人士之紛爭調解項目，以及相關救援紓困工作，推動社會和諧發展。

黃翊獻唱《最愛的你》

在新聲國樂團伴奏下，二十位歌手和藝人分成三組，先後唱出《獅子山下》、《今日》和《祝福》揭開序幕。顏志恒唱《完全因你》、黃劍文唱《彌敦道》、顏米羔唱《黃金時代》、譚嘉儀唱《喜帖街》、黃翊唱《最愛的你》、支嚳儀唱《憑着愛》等貼題作；也有新配搭合唱，像湯寶如、胡渭康唱《相思風雨中》，Super Queens唱《信自己》，韋綺姗和小肥唱《相逢何必曾相識》等。