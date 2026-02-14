Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湯寶如何婉盈慈善騷歌聲獻香港 《同心同路．聲動香港》近20歌手同台為市民打氣

影視圈
更新時間：15:15 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:15 2026-02-14 HKT

「《同心同路。聲動香港》慈善音樂會」昨晚在伊利沙伯體育館舉行，是次音樂會匯聚近二十位本地歌手、藝人參與︰包括胡渭康、湯寳如、韋綺珊、黃翊、何婉盈、文佩玲；李樂詩組成的限定組合Super Queens，與小肥、譚嘉儀、何啟南、陳國峰、顏志恒、支嚳儀、涂家堯、顏米羔、黃劍文、劉威煌、陳芊芸和沈宗賢，用歌聲去感謝一班社工、義工、市民及紀律部隊，為香港打氣，祝福香港。該慈善音樂會收益將用於火災受影響人士之紛爭調解項目，以及相關救援紓困工作，推動社會和諧發展。

黃翊獻唱《最愛的你》

在新聲國樂團伴奏下，二十位歌手和藝人分成三組，先後唱出《獅子山下》、《今日》和《祝福》揭開序幕。顏志恒唱《完全因你》、黃劍文唱《彌敦道》、顏米羔唱《黃金時代》、譚嘉儀唱《喜帖街》、黃翊唱《最愛的你》、支嚳儀唱《憑着愛》等貼題作；也有新配搭合唱，像湯寶如、胡渭康唱《相思風雨中》，Super Queens唱《信自己》，韋綺姗和小肥唱《相逢何必曾相識》等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前