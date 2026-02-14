阿嬌自爆社恐怕見人 阿Sa笑Fans含蓄唔敢大嗌 Twins 25周年見面會玩足5小時

一連兩場「Twins 25周年1314新春限定粉絲見面會」昨日（13日）於西沙GO park舉行，這次是Twins出道以來首個大型Fans Meeting，別具意義。向來疼錫Twins的經理人霍汶希（Mani）當然有到場見證兩個女的重要時刻。而開show前，湯怡（Kathy）神秘現身送上祝賀二人25周年蛋糕。場內亦展出了八套二人歷年來的經典舞台服裝及頭飾，讓fans瘋狂打卡。

Twins寵粉模式全開

這次FM找來好友「農夫」擔任MC，期間，Twins唱出《發夢見過你》、《你最紅》、《孖寶668》、《相愛25年》及《忠粉》五首歌，又落台跟fans作超近距離接觸，全場high爆！之後同fans玩估歌仔、寫揮春遊戲，影合照好開心。 唱完《忠粉》後，台下fans舉牌點歌，Twins寵粉模式全開，表示︰「好啦！每首唱少少啦。」隨即唱《雙失情人節》、《黑色喜劇》、《冬令時間》同《天對地》，福利滿滿。

阿Sa肉麻表白

現場播放二人「成長」片段，當看到以前頒獎禮片段時，阿嬌感觸稱：「好多回憶呀！」阿Sa笑說：「好搞笑呀！睇返頒獎禮嗰啲片，嗰陣時啲鏡頭會拍到你哋（fans）㗎嘛，我真係覺得你哋好勁，打鑼打鼓。」阿嬌：「係呀！成場都係你哋把聲。」阿Sa肉麻表白：「其實全場其他歌手啲fans都好勁，但我覺得你哋真係最勁！令到我哋好有面子。」粉絲即刻自動波吹BB，全場歌迷好有默契地嗌阿嬌、阿Sa，氣氛即時升溫。隨後阿Sa指十分喜歡這種形式的見面會，趁機叫fans找回當年追星熱情，「我覺得呢幾年都弱咗少少囉你哋！」阿嬌和應，着fans「要搵返個Passion」。阿Sa續說：「你哋要保持個初心㗎嘛！好似我哋咁！要保持個能耐、精神。雖然你哋年紀……我哋都係啦，大家越嚟越大，但係都唔可以『老兀兀』咁樣㗎嘛。」她指以前手機不普及，故fans追星份外投入，然後又問：「可唔可以變返以前呀？」全場即時大叫不停，阿Sa最後話：「嗱！以後記住我哋去到邊度都要咁呀，勿忘初心呀！」

阿嬌感觸

臨完場前，二人再分享感受，阿嬌先說：「首先好多謝大家一路以嚟咁支持我哋，有一啲追隨咗二十五年，一直喺度，有啲係新嘅，有啲係中間加入，雖然我哋唔係成日都可以見面，我哋都會掛住大家，希望以後多啲呢啲線下嘅活動，等你哋唔好望穿抽水。」隨後自爆有社恐，太接近人會緊張，「但係今日我冇，呢個場地真係好warm，我今日完全冇怯場，冇緊張。」而阿Sa坦言出場前十分緊張，「雖然開演唱會都好緊張，但呢個係fans meeting， suppose就係同啲最熟、最friend嘅fans見面，但唔知點解好緊張，可能係好耐冇見，亦都可能係咁樣嘅形式嘅fans meeting真係第一次。平時開演唱會，你哋喺好遠，呢度大家係好close，可能咁樣就有少少緊張。」最後二人逐一跟fans hi bye，首場見面會在溫馨氣結氛下結束。