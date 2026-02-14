Bob簽許紹雄女兒Charmaine成旗下藝人︰佢有做司儀實力 為陳庭欣安排飯局見猛男真身

林盛斌（Bob）同梁烈唯、陳山聰合資兼主演大馬賀歲片《媽媽又要嫁》，他近來忙於到當地宣傳，欠缺休息而生病，他指觀眾反應好，有觀眾形容是大馬幾套賀歲片中最好笑的一齣，故就算辛苦也值得。在初九，Bob再到當地宣傳。問是否有意拍續集，他稱若然票房好就有機會。

陳庭欣有望脫單

對於陳庭欣（Toby）早排透露Bob當她媒人，稱已見過兩名男士相片；Bob解釋應承向她介紹男生，是故完成電影宣傳工作就會安排飯局見面，又大讚兩位男生正經，「經濟條件唔錯」，指Toby擇偶條件不會要求男生有家底。同時不排除引薦Toby參加《女神配對計劃2》，他說：「其實介紹男仔有啲難，既要單身，個樣唔可以古靈精怪，又要年紀相近，要照顧到Toby。」

提到他的公司簽下許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）及王晶女兒王海榛（前名王子涵）、應昌佑、劉晨芝成為旗下藝人，Bob表示有睇許紹雄生前與女兒許惠菁拍攝的網上短片，覺得父女互動好搞笑；恰巧許惠菁希望涉足主持工作，他覺得對方有潛質做司儀，雙方合作沒有壓力，同時指不少商演客戶都想用女主持。