31歲「拜金港姐」蔡嘉欣情人節宣布懷孕 嫁富貴老公兩年報喜：已過孕期一半

31歲前TVB藝人「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）趁今日（14日）情人節，在社交平台宣布懷孕喜訊。蔡嘉欣與圈外有米男友Derek於2023年結婚，二人積極造人兩年終於成功，蔡嘉欣分享多張孕照及超聲波相表示：「2026年我們家要迎來一位小寶貝啦」。

蔡嘉欣懷孕感幸福

蔡嘉欣今日在IG發文報喜：「親愛的小寶貝，你的出現，令爸爸媽媽對未來的人生充滿期待！由驗孕棒顯色、第一次聽到你的心跳、第一次感受到你的胎動、第一次在四維見到你可愛的臉孔......這些moment都令我們感到特別幸福！」

蔡嘉欣又指：「前段日子如夢如幻的幸福感，終於在你每天愈來愈有力的拳打腳踢之下變得真實...我一邊珍惜和你合體的日子，另一邊每天都急不及待、熱烈期盼著和你正式見面的一天！請你繼續健康成長！收藏多月的喜悅，今天想跟所有愛我的你們分享！」

蔡嘉欣公開多張新相，雖然未有透露陀B幾多個月，但見到與老公Derek的合照，已經開始見肚，而且蔡嘉欣透露孕期已過一半，相信已懷孕五個月。蔡嘉欣對即將成為新手媽媽，大為期待：「現時已經過了孕期的一半，還有數月，我要正式成為媽媽啦」。

蔡嘉欣期待為人母

蔡嘉欣懷孕消息公開後，獲得多位圈中好友送上祝賀，而蔡嘉欣去年出席好友陳詩欣為囝囝豪擺的百日宴，當日穿上鬆身衫，心情非常興奮，估計當時已經懷孕，乘機向一眾已做媽媽的好姊妹偷師。

