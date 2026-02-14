現身香港各界扶貧促進會及星島集團等主辦盤菜宴 陳曉東唱歌送溫暖 承諾演唱會騷肌

陳曉東昨日（13日）到大埔出席由香港各界扶貧促進會、星島新聞集團、香港西班牙學校及萊寶益康健有限公司共同主辦「愛在社區 新春送暖盤菜宴」活動，在農曆新年前夕為宏福苑受災戶送上關懷與溫暖。

陳曉東承諾騷肌

陳曉東除了獻唱歌曲外，亦充當抽奬嘉賓，他亦祝大家「馬上健康」、「馬上有錢」，而他在唱歌期間，更落台跟大家作近距離接觸。陳曉東受訪時指今次的活動很有意義，故特意返港出席，而此行除了參加活動外，亦會為6月在紅館舉行的演唱會開會，而過年後將會以官宣方式宣布。陳曉東之前承諾過會在演唱會上騷肌，問到操肌的進度？他指雖然最近很忙，稍後亦會再派歌，但仍然會兌現自己的承諾，笑指之後的狀態應該會回到從前一樣，要籌備演唱會又要宣傳又要健身又要練跳舞，至於農曆新年將至，問他是否需要戒口keep fit，陳曉東指會盡量，不過因平日生活上減少了碳水和糖，加上自己不飲酒，所以簡單很多。

陳曉東喜見新歌MV點擊超過220萬

陳曉東早前推出新歌《今天我們都會飛》，其MV在短時間內點擊超過220萬，他指自己也感到驚喜：「我前幾日去搭的士，戴住口罩諗住冇人認到，點知個司機突然話覺得我首新歌幾好聽，聽到大家真正嘅回饋，今次做咗新嘗試，推咗首中版歌，自己都好開心同好驚喜。」他也透露已錄了幾首歌，過年後會再推新歌，又指特意安排很多活動，所以演唱會舉行前都會keep住跟大家見面。

