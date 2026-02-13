張曦雯未聞鍾柔美被「雪藏」 馬貫東圓夢摸拍檔臀部

TVB劇集《臥底嬌娃》的一班演員張曦雯（Kelly）、馬貫東、陳瀅及羅毓儀到銅鑼灣街頭宣傳。近日形象插水的鍾柔美（Yumi）有份拍攝該劇，惟沒有出現；另外除了海報上還有Yumi之外，現場播出宣傳片卻未見Yumi身影。Kelly表示沒有聽到對方被雪藏的消息，並指戲份集中在自己和羅毓儀、陳瀅身上，可能遲一點Yumi會出席宣傳活動。提到Yumi自降身價唱周年晚宴，Kelly形容市道靜，她也希望接到多些工作。

張曦雯情人節冧愛寵

Kelly 透露拍《臥底嬌娃》時每日收工後要兼顧練歌、排舞，怕在宣傳活動上時突然要表演歌舞，笑言︰「跳舞仲可以呃到人，因為小時候有學過，唱歌就要交畀鍾柔美、羅毓儀嘞！」問到馬貫東劇中與Kelly有大量貼身動作場面，是否感到尷尬？他笑言：「唔會好，好好呀！好多男生夢寐以求。（多咗好多敵人／Haters？）多呀！我唔介意，有呢啲機會，多啲敵人我都唔拘。」有一場戲，他要摸Kelly臀部，Kelly説：「佢係一路摸落去，跟住我要stop佢嘅。事前同佢講咗，我唔叫停就要繼續摸落去啦，要有喜劇效果就一定要咁做。」馬貫東聽到此番話，竟然面紅耳赤，害羞起來。

至於情人節，Kelly透露父母在晚上撐枱腳，自己有寵物在身邊並不孤單，笑稱：「睇睇聽朝有冇人約啦！」馬貫東稱凌晨過後約Kelly，並表示明天要開工，晚上就回舖頭打理寵物美容生意。