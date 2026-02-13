Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳瀅情人節約緋聞男友 羅毓儀會錯意以為林俊其求婚

影視圈
更新時間：21:15 2026-02-13 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-13 HKT

TVB劇集《臥底嬌娃》的一班演員張曦雯（Kelly）、陳瀅、馬貫東、羅毓儀現身銅鑼灣街頭，以「After Work 女團橫空出世」為題宣傳劇集，他們在行人專區拿着宣傳牌及咪高峰，呼籲途人收看。

陳瀅信鍾柔美會現身

對於有份拍攝此劇的鍾柔美（Yumi）因為形象插水，而傳出被「雪藏」導致宣傳活動無影。陳瀅表示未有聽聞雪藏消息，指鍾柔美在劇集後段出場，屆時該會現身宣傳。而羅毓儀指鍾柔美在劇中角色是他們的調查對象，而非女團成員。提到情人節，陳瀅大方表示，會同早前被捕獲結伴睇BLACKPINK演唱會的圈外緋聞男友Howie開工拍嘢，她強調二人永遠是朋友，笑言連街坊也以為他們拍拖，故要為對方澄清，「「驚影響佢冇女仔埋身！」對於另一緋聞男友周嘉洛指陳瀅多人追求，她否認，表示有睇堪輿學家資訊，得知馬年自己在各方面十分暢旺，「期待事業、友情運、愛情及家庭旺上加旺！」

陳瀅有意參加《女神配對計2》

羅毓儀在情人節與《女神配對計劃》的成員一起到馬場放閃，男友林俊其預先食飯慶祝，還送她鮮花，重點是林俊其親手製作了一隻戒指送給她作禮物，「我嚇一驚以為求婚！」問到陳瀅可會參加《女神配對計2》？她表示受邀會考慮，同時透露節目組起初的確有邀請她參與，惟當時檔期問題未能成事，「接到電話時，我同羅毓儀一齊喺張曦雯屋企玩緊，知道羅毓儀想參加，就推薦佢畀劇組。」

