38歲息影女星自揭瘡疤！因盲目做一事慘賠數百萬 積蓄全失由豪宅搬蝸居

前Cookies成員傅穎（Theresa）、現名傅寶誼的好友38歲內地女星馬梓涵，出道初期星途順遂，憑演出內地版《歌舞青春》走紅，卻因選擇隱婚、離婚、投資、創業，而經歷人生高低起跌。近日馬梓涵在社交平台分享影片，提到女性成長，笑談自己的經歷鼓勵女性。

馬梓涵歷高低起跌

馬梓涵近日在抖音以「替大家試過了，人生容錯率高到難以想像」，表示自己在事業高峯時決定嫁人，最後因為盲目投入股市，導致賠上積蓄，從豪宅搬到得80平米（約860平方呎）的出租屋。

馬梓涵憶述前半生，表示當年的演藝路起步順利，早在20歲時已推出個人單曲，到22歲獲得擔正機會，在事業發展向好時，馬梓涵卻做出一個驚人決定，選擇隱婚。馬梓涵婚後成為別人眼中的闊太，住豪宅揸名車，但她對婚姻阻礙其演員路，又因家中老人催生，最終在26歲時離婚，並決定退出娛樂圈。

馬梓涵生活質素下降

馬梓涵離婚後展開新生活卻遇滑鐵盧，當時作為「投資小白」的她，將所有積蓄放到股票市場上，最終投資失利，蒸發幾百萬積蓄。馬梓涵的生活質素，隨之斷崖式下降，要縮減開支外，更從原本生活的800平米（約8,600平方呎）豪宅，搬到租住約860平方呎單位。

馬梓涵體驗普通人的生活壓力後，曾遭朋友評價「把人生搞砸了」，但馬梓涵坦然面對：「我是一個只想順從我自己內心的人。」馬梓涵其後嘗試創業，創立自家雪糕品牌，生意曾做得有聲有色，從網上做到實體店，巔峰時期單計北京已有7間門市，只是因疫情最終全線結業。馬梓涵之後再開3間烘焙店，遺憾難逃關門命運。

馬梓涵有勇氣再開始

馬梓涵坦言人生跌入谷底，令她有所領悟：「所有的事都會過去，無論好壞，人生沒有標準答案，失敗讓我學會了謙虛、理解、共情。」馬梓涵又以自身經歷鼓勵網民，可以允許自己不完美，允許自己走彎路，允許自己隨時有重新開始的勇氣。

不少網民對馬梓涵自揭「反面教材」引發共鳴：「也就只能這樣安慰自己了」、「能坦然面對失敗已經很勇敢」、「明星也難逃投資陷阱」、「明星還是有錢，失敗那麼多次還能再來過」等。

