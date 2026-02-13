Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AK笑Jason愚蠢分不清真假 ROVER被吳肇軒無視純粹節目效果

影視圈
更新時間：20:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-13 HKT

Anson Kong（江𤒹生／AK）和ROVER出席Pickleball活動，他們即場對賽，吸引了大班粉絲支持。AK表示第一次同ROVER做運動打波，上次聚首是在家族演唱會中合作。AK指情人節在拍劇中度過，ROVER的Jason（雷濠權）會同女友吃飯慶祝，但亨仔（陳鎮亨）、希晉（王希晉）笑說「自己冇人要」。

Kim夾埋亨仔、希晉踩Jason

AK大爆ROVER有大計，屆時他會現身支持，問是否開演唱會？AK說：「我唔知，我會喺台上台下支持佢哋。」ROVER稱正籌備兩周年活動，與粉絲相聚。早排Jason邀請隊友Kim（卓金樂）參與遊戲節目《骰界》時，193（郭嘉駿）大爆吳肇軒不認識ROVER 4位成員，Jason解釋吳肇軒只是不太熟悉ROVER，稱對方在節目鏡頭後也有唱他們的歌。Kim形容是節目效果，未有介意。《骰界》中Jason經常被其他玩家笑他蠢，問會否不開心？他表示「不會」卻說：「節目組啲人都咁講！我諗係節目效果！」AK問他：「究竟你分唔分到佢哋邊句真，邊啲係講笑？」這時ROVER其他隊友踩多腳，形容Jason常常自以為好醒好叻。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前