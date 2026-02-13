AK笑Jason愚蠢分不清真假 ROVER被吳肇軒無視純粹節目效果

Anson Kong（江𤒹生／AK）和ROVER出席Pickleball活動，他們即場對賽，吸引了大班粉絲支持。AK表示第一次同ROVER做運動打波，上次聚首是在家族演唱會中合作。AK指情人節在拍劇中度過，ROVER的Jason（雷濠權）會同女友吃飯慶祝，但亨仔（陳鎮亨）、希晉（王希晉）笑說「自己冇人要」。

Kim夾埋亨仔、希晉踩Jason

AK大爆ROVER有大計，屆時他會現身支持，問是否開演唱會？AK說：「我唔知，我會喺台上台下支持佢哋。」ROVER稱正籌備兩周年活動，與粉絲相聚。早排Jason邀請隊友Kim（卓金樂）參與遊戲節目《骰界》時，193（郭嘉駿）大爆吳肇軒不認識ROVER 4位成員，Jason解釋吳肇軒只是不太熟悉ROVER，稱對方在節目鏡頭後也有唱他們的歌。Kim形容是節目效果，未有介意。《骰界》中Jason經常被其他玩家笑他蠢，問會否不開心？他表示「不會」卻說：「節目組啲人都咁講！我諗係節目效果！」AK問他：「究竟你分唔分到佢哋邊句真，邊啲係講笑？」這時ROVER其他隊友踩多腳，形容Jason常常自以為好醒好叻。