80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍

現年61歲、1985年港姐冠軍謝寧在2008年創立自家製作的曲奇餅店，分店越開越多，她曾表示一年的銷售額可以去到九位數字，搖身一變為成為「曲奇皇后」，一舉一動受到外界關注。謝寧曾有兩段婚姻，與首任丈夫岑建勳婚後育有岑寧童及岑寧樂兩女，兩人在2005年離婚，到了2010年與拍拖多年的王德偉結婚，成為幸福人妻。

謝寧40歲個人先開竅

謝寧近日接受好友查小欣的YouTube頻道的訪問，謝寧坦言一切要從40歲開始。謝寧說：「我以前好被動，40歲個人先開竅，我發覺以前嘅生活一塌糊塗，好混亂，而係覺得我個人唔開心，好多嘢處理唔到，困喺個困局裡面出唔到嚟，嗰時係我人生最低潮嘅時候。」謝寧稱當時與岑生關係又好差，最後決定主動提出離婚。

謝寧淨身出戶兩手揈揈走出來

謝寧卸任港姐冠軍後加入TVB，本來發展不俗備受力捧，不過在1991年放棄事業，淡出幕前專心照顧岑寧童及岑寧樂兩女：「嗰時我冇做嘢，個人好迷失，好低潮，我覺得同岑生關係又好差，但是又講唔出啲乜嘢，我覺得佢同我係夾唔到，好似生活習慣、性格、相處模式，好多嘢都唔係好得，最慘係我哋冇嗌交，咁先死，嗌交仲知道佢諗乜，係完全唔嗌交，你又唔知我諗乜，又冇冷戰。屈埋喺個心度好辛苦囉，係咁食嘢、係咁食嘢，我都唔知我係咪抑鬱，但係我冇食過藥啦，只係不停去食嘢，食到自己好肥。我覺得自己唔係好正常，所以我就要搵出路囉，搵咗好耐發覺，可能我分開會好啲，所以我提出離婚。」謝寧續說：「嗰陣細路哥都大，出咗去讀書，變咗我哋有空間諗下自己去向，呢個係好大嘅決定，我嗰陣兩手揈揈就咁走出嚟，係淨身出戶，既然走得就唔好問人攞嘢，嗰時係我人生最worst嘅時候，不過岑生都有照顧我，只係我冇問佢攞錢啫。岑生對我好好，佢冇畀過氣我受，只不過係夫妻緣份冇咗，朋友情同親人關係仲存在，我哋咁多年婚姻，似親人多過夫妻。」

謝寧當時未有想過返TVB拍劇

謝寧當時未有想過返TVB拍劇：「我都唔enjoy拍劇，自然覺得辛苦。」謝寧曾說：「其實喺40歲之前，我段婚姻已經唔係咁愉快，當時係為咗小朋友而去忍受，唔好令佢哋冇咗個家庭，所以咪盡量包容、去忍見到啲女咁細個，你又點忍心離開佢哋？點忍心佢哋冇咗父母，就算跟咗我都好，我咪忍咗佢就算，起碼同佢哋嘅關係好CLOSE，可以喺佢哋身上搵返啲安慰，叫做平衡返。」但係過咗40歲之後，小朋友開始大，出咗去讀書，我咪開始諗係咪應該為自己着想？我都唔開心咗咁多年，係咪應該令自己開心啲？過番啲自己想過嘅日子？我就開始諗呢件事，想離開呢個屋企。」她續說：「好多後生都有問我以前？離咗婚之後點？點解可以做到而家咁？呢啲經歷可以好似講故事咁講，但原來呢啲只係冰山一角，大把人係咁。我發覺一樣嘢，有好多女人等啲仔女大先至講離婚，原來唔係年紀大就可以白頭到老，反而係因為仔女都出身，就開始諗自己，想自己開心啲，要離開呢個屋企，唔要呢個男人，獨立過生活。」

