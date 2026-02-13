Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊秀惠開箱限量利是封晒驚人財力 意外洩「億元豪宅秘景」 奢華生活全公開巨型桃花陣搶Fo

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-13 HKT

前TVB花旦楊秀惠（Vivien）2019年與圈外富貴男友葉世揚結婚，翌年拍完《十八年後的終極告白》後約滿離巢並淡出演藝圈，專注經營其跨國美容王國及線上營商課程，創業短短幾年，生意額已突破1億 ，成為坐擁億元營業額的商界女強人。

楊秀惠豪宅進一步曝光

楊秀惠婚後育有兩女一子，丈夫葉世揚的樣貌從未曝光，而且身份背景一直是個謎，曾有傳言指葉世揚出生於一個富裕家庭，婚後並由渣甸山搬到海景複式豪宅。楊秀惠不不時在豪宅的長樓梯作為背景開直播，昨日（12日）楊秀惠拍了一條名牌利是封的開箱片，將其豪宅進一步曝光。

楊秀惠收到好靚好特別的利是封

每年各大品牌都會推出利是封，不過這些設計精美的限量版利是封令人趨之若鶩，並非人人可以擁有，所以被視為身份象徵，不少人認為如果用這些利是封派利是，不單代表「財力十足」，而且更是身份象徵，還會被收禮者「另眼相看」。楊秀惠昨日IG拍了一段名牌利是封的開箱片，她還說：「年廿五，和我一起利是封開箱吧。」片中所見，楊秀惠分別介紹Cartier、Bvlgari、AE Centurion和Hermès和Chrome Hearts：「今年收到好多好靚好特別嘅利是封，靚得我真係唔捨得派呀。」

楊秀惠開箱片豪宅同時成為焦點

今次楊秀惠開箱的利是封各有特色，首先介紹是Cartier：「今年都有一個好靚嘅禮盒，仲有紅棗糕同揮春。Bvlgari有一個好大的禮盒，有毛筆可以自己寫揮春，佢哋都請咗書法家來寫揮春。Hermès出嘅利是封真好有藝術感，我覺得擺喺屋企做擺設都好好睇。」利是封設計當然吸引，不過楊秀惠的豪宅同時成為焦點，整體裝修簡約不失奢華，空間感十足，除了放有大量蘭花外，還擺有一顆幾乎到頂的巨型桃花，層層花瓣，枝葉四散，極具新春氛圍，過去楊秀惠不時大晒無敵大海景、遊艇和名牌手袋，單單手袋總值都已過百萬，奢華生活羡煞旁人。

