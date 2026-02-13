柏林影展2026 | 楊紫瓊奪終生成就獎 台上憶亡父︰他一定會微笑

第76屆柏林影展於香港時間今日（13日）凌晨舉行開幕禮，席間頒發了榮譽金熊獎（終身成就獎）給華裔金像影后楊紫瓊（Michelle）。去年憑《阿諾拉》勇奪奧斯卡最佳導演的Sean Baker負責將獎座頒給Michelle，兩人剛合作拍攝了短片《Sandiwara》，此片亦會在影展上放映。Sean自認是Michelle鐵粉，首次看到其演出是在1987年港產片《中華戰士》之中，他更自爆當時是看盜版片。他形容Michelle的職業生涯「不僅輝煌燦爛，而且鼓舞人心」。 Michelle從他手上接過「小金熊」獎座時，亦不禁感動到眼濕濕。

楊紫瓊從大馬走上國際

Michelle致詞時感性地說：「終身成就是一個份量很重的名詞，聽起來像是定論，但我更願意把它看作一次停頓──用來喘口氣，回望來時路，然後繼續向前走。當然，要小心走，以免有人會把這隻熊拿回去。」她亦透露柏林影展對她意義非凡，她回憶當年︰「還在尋找歸屬感時，柏林接納了我。它告訴我，邊緣的聲音也有空間，尚在成為藝術家的創作者也能被看見。我很感激地說，我仍在成為自己的路上，或許現在慢了一些，但依然固執如初。從沒想過一個馬來西亞女孩，熱愛自律、舞蹈、無邊無際的夢想，竟能借由故事走這麽遠。」

楊紫瓊感激父母

此外Michelle亦提及了其父母：「我的內心某部分仍然是那個只想讓父母為我驕傲的小女孩，我現在想起他們，想起在我對自己並不總是充滿信心的時候，他們給我的那種默默的、非常堅定的信任。我的父親再也看不到這一刻了。但我會永遠銘記他。他的自律、他的沉穩、他『凡事值得做，就值得做到最好』的信念，都深深地影響著我。如果他能看到我今晚站在這裏，手捧着這隻金熊，我知道他一定會微笑。」

楊紫瓊留名荷里活星光大道

而Michelle下周亦會在荷里活星光大道留名，屆時她的2位名導好友李安和朱浩偉均會出席其授星儀式。她在柏林受訪時興奮表示：「這簡直是夢想成真！記得第一次走在星光大道時，看着偶像的名字心想『嘩，這是某某某』，沒想到我也擁有了屬於自己的星星。」記者又問到關於《魔法壞女巫：第二章》未獲金像提名一事，Michelle坦言：「我不止感到意外，我簡直是震驚。我覺得有時候問題在於人們會想『哦，你第一部已經拍得那麼好了，給其他人一個機會吧。』但我的感覺是『不，拜託！這是一部如此精美、製作精良的電影』。」對於此片備受奧斯卡冷落，她感到非常失望。