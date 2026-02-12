游嘉欣自認外柔內剛：我好Tough 想擺脫「A0女神」框架丨獨家

26歲的游嘉欣在TVB熱播劇《非常檢控觀》中飾演「性感烈女」白逸桐，一改乖乖女形象，展現爽朗、豪邁一面，令人眼前一亮。嘉欣自知外表比較柔弱，但內心好Tough，有問題要即刻解決。身為另一個「A0女神」，她希望找到一位能夠相處，低落時支撐住自己的人。文：安安 攝：羅安強

游嘉欣望能夠挑戰壞人、亦想與佘詩曼合作。

游嘉欣表示雖然外表柔弱，但內心好堅強。

與吳偉豪有不知名的默契

游嘉欣在《非常檢控觀》裏與吳偉豪（Rico）飾演一對CP，是繼劇集《回歸》後再度合作，她表示兩人有種不知名的默契：「 我同佢其實係同類人，大家比較內向，唔會特登去討論劇情，但埋位時就會一齊去試位，覺得同佢好似冇默契之中又有少少默契，性格上我哋都好夾。」

向來以可愛、清純為主的游游，對於演「性感烈女」，更要在床上「生擒」吳偉豪，對她而言是個突破，「角色性格爽直，講嘢『嘴招招』，呢類型角色我一直好想嘗試，之前嘅角色太乖女，說話滋滋悠悠，今次可以粗聲粗氣，令我好想挑戰。（拍攝親密鏡頭時會否尷尬？）一開頭都會，去到尾大家已經放鬆晒就直接拍。」她更透露有場戲講述吳偉豪要救她，由於現場有火焰效果，布置逼真，令她十分難忘，「我當刻覺得同佢（吳偉豪）有經歷生死嘅感覺，而且當時通宵拍攝，令我印象深刻。」

游游坦言要「生擒」吳偉豪好緊張。

游游不時與吳偉豪拍片，兩人盡顯默契。

劇中着熱褲大騷長腿的游游，為身型減少食量。

游游曾在《俠醫》飾演一名患有腦癱，需要長期以輪椅代步的少女。

大讚前輩好funny

問到與戲中前輩馬德鐘、陳煒、羅蘭等演戲，有否感受到對方的氣場？游游說：「佢哋真人太nice，完全唔覺得佢哋有一種無形嘅氣場，反而覺得點解佢哋真人咁funny。（演技上有甚麼啟發到你？）絕對有，Rico都有，佢嘅思想好細緻，會諗好多好detail嘅嘢。」游游希望之後能夠挑戰壞人、做勾引人的角色，亦想與阿佘（佘詩曼）合作 ，笑言：「我真係細細個就睇佢戲大，若有機會合作演一套戲，我會好難忘。」面對工作或人生上的挫折，她自稱是好「Tough」的人，喜歡自己解決，「雖然外表較柔弱，但內心好似𠵱家嘅角色（白逸桐）咁Tough，有問題要即刻解決，然後冷靜思考。」但原來她曾一度質疑自己是否適合做演藝行業，自認不擅於表達情感的她指，拍喊戲是她的弱點，「曾經喺某套戲開鏡前一晚，因為覺得好大壓力忍唔住喊咗，成個劇本好多感動位同難過位，我擔心自己做唔做到。」幸好，游游表示當成功突破喊戲，就會好慶幸有這個機會。

游游於2023年大學畢業，她邊拍劇邊完成大學學位，非常勤力。

對於愛情，游游堅持寧缺勿濫、不強求的態度。

游游經常在社交平台分享做運動的影片。

除了拍劇，游游有份主持《尋歡作樂的姐姐》。

最重要能「相處」

談到愛情，游游向來有「A0女神」之稱，她直言很想搣甩標籤，不過就堅持「寧缺勿濫」、不強求，她說：「我真係冇諗過當初入行公布咗感情狀況後，會跟我到呢一刻，唔想俾我嘅感情狀況標籤，會覺得我嘅價值係咪淨係得A0呢！」她坦言現在的擇偶條件比以前簡單多了，「要相處得嚟，同埋係我低落時support我，已經好足夠。 」現在盛行戀綜，會否想參加《女神配對計劃2》？她說：「『A0』呢個名跟得我太耐，已經驚咗，唔會想再多其他嘅 status擺喺我前面，都係專注工作先。」對於2026年大計，她透露上年年尾開始學日文，希望今年成功考獲「日本語能力試驗」。