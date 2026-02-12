京劇《美猴王．孫悟空．誰與爭鋒》圓滿落幕 譚玉瑛歎難得三代猴王同台 顏米羔讚一take過難度超高

京劇《美猴王．孫悟空．誰與爭鋒》日前在西九戲曲中心大劇院圓滿完成一連三天演出，吸引不少城中名人包括元秋及元家班兄弟姊妹、白雪紅、葉家寶、石修、姜大衛、李琳琳、梅雪詩、朱劍丹、鄧美玲、謝雪心、衛駿輝、鄧達智、陳圖安、鍾叮噹、邵音音、譚玉瑛、汪曼玲、黃德斌、梁非同、連炎輝、顏米羔、杜小喬和游莨維捧場。

陳善之稱兼具娛樂性和文化底蘊

此劇目由朱陸豪老師擔任藝術總監，與超過數十位表演者共同串演各個神話角色，眾神與孫悟空率領的猴子猴孫展開連場大戰，令西九大劇院觀眾大呼過癮。今次公演是主辦及受惠機構「智行基金會」，與製作單位「趨勢教育基金會」在香港首次合作並以籌款為目的，特別顧問陳善之說：「本劇兼具娛樂性和文化底蘊，集東方雜技、西方馬戲表演於一身，很多家長帶同小朋友一起進場欣賞，讓他們認識京劇的魅力。」

李琳琳大讚演得專業

完場後一眾名人分享觀後感，葉家寶說：「幕幕都咁出色，特別係三代孫悟空各自各精采，第三代秦朗嘅動作真係好精細，第二代徐挺芳就好紮實，而第一代美猴王朱陸豪已經70幾歲，但仍然係好出色，動作表情真係歎為觀止……我覺得要將佢推廣去世界各地，等大家知道京劇呢種國粹係有幾咁精采，中國京劇嘅功夫係幾咁紮實。」姜大衛表示好好睇：「佢哋啲功架真係好勁，真係唔知要幾多年功夫先做得到？」太太李琳琳說：「其實我細個都學過京劇，不過係也也烏，佢哋每個角色，無論係主角或者配角都演得好專業。」鄧美玲：「好開心可以睇到三代猴王嘅演出，我覺得佢哋除咗將猴子應有嘅動作做得好細微，佢哋就算畫咗個面譜、但知都仲可以睇到佢哋嘅眼部表情，係好難得，好值得後輩學習。」衛駿輝亦覺得非常精采：「第一次睇到有三個孫悟空喺台上面出現，朱師父嘅形態真係好似，兩個年輕嘅孫悟空嘅功架落咗好多功夫，成套劇編排嘅打鬥場面組織都好好，好熱鬧，睇到好開心。」譚玉瑛：「京劇嘅舞台功架係好好睇，今次仲可以睇到三代猴王一齊演出真係好難得。」

顏米羔望大家多支持中國文化

顏米羔：「我覺得好新鮮，第一次睇京劇，我記得以前成日喺網上睇到啲京劇片段，佢哋有一啲好犀利嘅動作，配合得好好，好多跳躍嘅動作要喺舞台上一take過做到難度係超高，之前我做演唱會都曾經有悟空嘅概念，嗰次我想耍棍，對我都好難，但佢哋最尾有一場係三個孫悟空一齊耍棍，佢哋嘅動作好快速，呢個係一個好犀利嘅藝術，而且專注度要好高，佢哋唔單止有動作，仲要交戲，如果再有機會我會再睇多啲呢類型嘅劇，亦希望大家多啲支持，因為呢個都係我哋中國嘅文化，好驚喜，好新鮮，好正！」