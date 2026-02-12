Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁業為ERROR拜神解衰運 新年約佘詩曼打牌賭身家 練美娟不排除閃婚

更新時間：17:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-12 HKT

梁業（肥仔@ERROR）、練美娟、蘇皓兒、組合ROVER等到九龍灣出席賀年節目《馬力十足賀新年》記者會，眾人即席寫揮春和玩麻雀遊戲，會上播出ROVER的賀年歌《難得全家聚一起》MV。

梁業計劃到張繼聰屋企拜年

肥仔表示忙拍劇，只參與了兩集《馬力十足賀新年》，被娟姐取笑他是「戥腳」，娟姐則多拍幾集賺錢，又透露沒想到節目組安排他們玩蛇，她被嚇到花容失色，肥仔笑稱賀年節目也要玩命。有指將有新節目讓全公司上下參與？肥仔指有聽聽聞，問屆時是1個人參與還是ERROR 4位成員一起參與？他指可能打散參與。提到ERROR過去一年多是非，肥仔表示已到觀音廟拜神，為自己拜也為大家拜，問可有約齊兄弟新年團聚？他直言難約，透露計劃到張繼聰家拜年。

練美娟雪卵

被同事封「雀王」的肥仔，笑言：「我謀住阿佘（佘詩曼）副身家！（阿佘立了平安紙！）過咗我呢關先！」肥仔笑說「麻雀枱上無父子」，打牌時會畀少少壓力對手，互相取笑才熱鬧。至於娟姐指新一年求財為主，明言桃花先放一邊，「隨緣，而家可以雪卵，又可能聽日閃婚！」她稱不擅長打麻雀，學費交得唔夠多，肥仔提議幫她「補習」，她聞言表示怕輸光「姑婆本」。 

