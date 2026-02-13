Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB男星夫婦窮遊泰國變晒命之旅 豪歎和牛睇4千蚊波鞋 老公三度狂寸老婆挑戰底線

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-13 HKT

36歲前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）近年加入TVB，曾參與不少劇集，但近年工作量不算太多，惟有靠小紅書自我宣傳。日前他與老婆、42歲前女團Freeze成員陳樂榣（Ally）去泰國旅行，二人將行程放到小紅書，聲稱：「香港藝人，挑戰窮遊泰國的一天！」影片曝光後，遭網民嘲諷「窮」的定義。

葉泓聲陳樂榣估計搭廉航

葉泓聲與太太陳樂榣在片中一開始，便表示：「我哋挑戰第一日，平遊！」葉泓聲稱今次的三天行程，全由太太安排，連自己穿甚麼衣服都不知道。而畫面所見，二人身處機艙內，估計是搭廉航到當地。

陳樂榣和老公葉泓聲抵達機場後，由太太做導遊用APP搵車，沒料到遇上阻滯，令陳樂榣一度黑面，指司機不夠靈光，葉泓聲又爆老婆發脾氣。二人之後到達商場開餐，葉泓聲已忍不住問：「你又話今日係窮遊，點解嚟商場？」陳樂榣表示肚餓，成功令葉泓聲收聲。

葉泓聲瘋狂取笑老婆

葉泓聲見陳樂榣點餐後，再次發揮唔怕死寸老婆搞氣氛：「呢位太太所謂嘅平遊，就係喺商場食嘢喇！」陳樂榣自辯：「剛剛落飛機咁攰，梗係帶你食啲好嘢啦，咁多嘢講呀！」見二人嗌沙律、黑松露薯蓉、和牛舌等。

兩夫婦之後去購物，葉泓聲連行兩間足球用品店，睇衫睇鞋，還讚特別版球鞋索價12,000泰銖（約4,000港元）好靚。雖然葉泓聲睇中產品，卻因陳樂榣未有理他，似乎最終未有入手。二人之後排隊食船麵，見到陳樂榣一個人已食三碗麵，而老公因為太辣只食一碗。

葉泓聲讚老婆安排行程舒服

葉泓聲與陳樂榣之後去按摩店，又再寸老婆：「我老婆呢呢個平遊，做得非常之好，帶我去按摩，呢間都唔平，但係佢用上次會員卡剩低嘅錢再用返，依家搞到唔使錢，呢個平遊真係舒服喇！」

二人之後轉場去朱拉隆功夜市，陳樂榣與葉泓聲是第一次去，二人先食生蠔，再幫襯出名的奶茶店，見到有不少人排隊。二人見沒有座位便買外賣，一人一啖試食泰式奶茶味蛋糕，評頭品足一輪，最後表示當日行了2萬步要休息，翌日由葉泓聲安排行程。不過網民對葉泓聲夫婦口中的「平遊」有意見：「大家對窮遊的定義有點不一樣」、「晒命吧！」

陳樂榣轉投商界吸金力強

陳樂榣於2007年與甄穎珊、石詠莉組成性感女子組合Freeze，她曾透露父親在金融風暴欠下巨債「走佬」，要由母親債務一力承擔，因此為賺錢代父還債，及供養胞弟到台灣升學，而加入娛樂圈。陳樂榣還清債務，Freeze亦在2010年解散，陳樂榣退出幕前並轉投商界。陳樂榣為前夫誕下一女，與葉泓聲再組家庭後，再誕一對仔女，組成五口之家，兩年前被揭租住45,000港元的千呎大屋，生活越來越好。

