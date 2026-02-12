骰界｜Jason雷濠權成遊戲勝負關鍵 遭Jeremy、193直指「蠢」

ViuTV競技遊戲綜藝節目《骰界》集合了6位勢均力敵的好「骰」之人Dicers，包括李駿傑（Jeremy）、郭嘉駿（193）、蘇雅琳（Ivy So）、雷濠權（Jason Loi）、吳冰、吳肇軒。他們將參加一場鬥智鬥力的大冒險，透過挑戰不同的遊戲與任務，爭奪節目核心道具「骰子」。每顆骰子不僅能當作貨幣，還可以觸發特殊能力、獲取重要提示等，成為節目中的致勝關鍵！

Jeremy孖193一組

昨晚播出的一集，Dicers進行第二輪「賞骰任務」，其中一關「機密訊骰」中，他們需要挑選一位組員負責給予提示，其餘組員就要根據提示，從25個詞語中找出屬於自己組的不同關鍵字。今次Jeremy、193、吳肇軒與2位嘉賓卓金樂（Kim）、蔡曉童（童童）組成一組，而Ivy、Jason、吳冰則與另一嘉賓麗英組成一組。

吳肇軒唔知Kim係乜水

吳肇軒首先以「Jason」作為提示，Jeremy及193立即舉手兼大叫「我知我知」，之後更異口同聲地講出「蠢」字，結果當然估中這是關鍵字之一。面對眾人的反應，事後Jason亦坦言：「佢哋就成日喺節目入面笑『Jason咁蠢，到底識唔識玩㗎？』，我都承認嘅，即係某啲game我真係唔係好諗得明點玩，所以就亂咁玩。」Jeremy又估Jason與關鍵字「新人」或「薯仔」有關，因為Jason是Dicers中入行年資最短的一位。不過193提出：「我懷疑軒仔唔知佢係新人，佢唔識ROVER啲人㗎，佢今日嚟到問我佢（指著Kim）係邊個啊！」Kim無辜中箭。