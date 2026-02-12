波波情人節自爆有「仔」陪不愁寂寞 跟蔡景行做「一日愛侶」放閃食大餐

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等一眾型男索女主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周一、二、四、五晚8點於TVB Plus（82台）播出。本周六適逢情人節，節目特別炮製應節內容，由蔡景行（行仔）與黃婧靈（波波）「飾演」一日情侶，走訪大角咀一間有情調的西餐廳，品嚐為情人節精心設計的套餐，大放閃光彈。

波波成「芝士狂人」

節目中，行仔與波波以情侶檔姿態合力品評美食。頭盤「生牛肉他他」選用法松娜牛柳粒配搭新鮮黑松露，加上鹹香濃郁的芝士醬，波波大讚味道層次豐富。緊接的招牌海鮮薄餅更是全晚高潮，薄餅鋪滿澎湃海鮮，芝士多到幾乎滿瀉，讓向來是芝士忠實粉絲的波波興奮高呼：「成碟都係海鮮，最緊要啲芝士滿瀉出嚟！我食pizza最緊要係個芝士，呢個簡直擊中我要害！」

行仔送小盆栽代花傳情

其後的西冷牛肉薄切與黑松露細扁麵同樣不遑多讓，前者鋪滿一片片芝士，後者芝味極濃，再度擊中波波的「要害」，令她完全無法招架，盡情享受這頓芝味十足的情人節大餐。飽餐過後，行仔發揮鬼馬本色，以小盆栽代替鮮花送給波波，預祝情人節，場面既窩心又搞笑。餘興節目則轉戰大角咀人氣餅店，兩人分別點了士多啤梨香蕉配朱古力雪糕，以及抹茶紅豆白玉口味，更一塊菠蘿乾兩份食，為「一日小情侶」任務畫下圓滿句號，甜蜜指數爆燈。

波波情人節與愛犬慶祝

完成拍攝後，波波接受訪問時大方透露，今年情人節將不會孤單度過，會有另一半過情人節，她笑言：「今年比較特別，會同屋企隻比熊狗仔一齊過第一個情人節，佢剛好滿一歲，好期待！」她更表示即使與愛犬慶祝，亦會準備大餐。

胡美貽黃嘉雯初嚐懷舊滋味

此外，胡美貽（Nicole）深知拍檔黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意帶她到灣仔一間擁有逾45年歷史的老字號餅店，品嚐店內招牌忌廉筒。兩人分別點了原味及開心果醬忌廉筒，原來均是首次嘗試這款「老餅」。Nicole形容酥皮香脆，忌廉奶香十足，更笑言：「好似食緊雪糕，但係硬版。」她感嘆此類老式西餅因製作工序繁複，已愈來愈少餅店願意製作，是買少見少的懷舊滋味。

胡美貽（Nicole）知拍檔黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意帶她到灣仔一間擁有逾45年歷史的老字號餅店。

兩人分別點了原味及開心果醬忌廉筒。