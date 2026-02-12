Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波波情人節自爆有「仔」陪不愁寂寞 跟蔡景行做「一日愛侶」放閃食大餐

影視圈
更新時間：16:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-12 HKT

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等一眾型男索女主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周一、二、四、五晚8點於TVB Plus（82台）播出。本周六適逢情人節，節目特別炮製應節內容，由蔡景行（行仔）與黃婧靈（波波）「飾演」一日情侶，走訪大角咀一間有情調的西餐廳，品嚐為情人節精心設計的套餐，大放閃光彈。

波波成「芝士狂人」

節目中，行仔與波波以情侶檔姿態合力品評美食。頭盤「生牛肉他他」選用法松娜牛柳粒配搭新鮮黑松露，加上鹹香濃郁的芝士醬，波波大讚味道層次豐富。緊接的招牌海鮮薄餅更是全晚高潮，薄餅鋪滿澎湃海鮮，芝士多到幾乎滿瀉，讓向來是芝士忠實粉絲的波波興奮高呼：「成碟都係海鮮，最緊要啲芝士滿瀉出嚟！我食pizza最緊要係個芝士，呢個簡直擊中我要害！」

行仔送小盆栽代花傳情

其後的西冷牛肉薄切與黑松露細扁麵同樣不遑多讓，前者鋪滿一片片芝士，後者芝味極濃，再度擊中波波的「要害」，令她完全無法招架，盡情享受這頓芝味十足的情人節大餐。飽餐過後，行仔發揮鬼馬本色，以小盆栽代替鮮花送給波波，預祝情人節，場面既窩心又搞笑。餘興節目則轉戰大角咀人氣餅店，兩人分別點了士多啤梨香蕉配朱古力雪糕，以及抹茶紅豆白玉口味，更一塊菠蘿乾兩份食，為「一日小情侶」任務畫下圓滿句號，甜蜜指數爆燈。

波波情人節與愛犬慶祝

完成拍攝後，波波接受訪問時大方透露，今年情人節將不會孤單度過，會有另一半過情人節，她笑言：「今年比較特別，會同屋企隻比熊狗仔一齊過第一個情人節，佢剛好滿一歲，好期待！」她更表示即使與愛犬慶祝，亦會準備大餐。

胡美貽黃嘉雯初嚐懷舊滋味

此外，胡美貽（Nicole）深知拍檔黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意帶她到灣仔一間擁有逾45年歷史的老字號餅店，品嚐店內招牌忌廉筒。兩人分別點了原味及開心果醬忌廉筒，原來均是首次嘗試這款「老餅」。Nicole形容酥皮香脆，忌廉奶香十足，更笑言：「好似食緊雪糕，但係硬版。」她感嘆此類老式西餅因製作工序繁複，已愈來愈少餅店願意製作，是買少見少的懷舊滋味。

胡美貽（Nicole）知拍檔黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意帶她到灣仔一間擁有逾45年歷史的老字號餅店。
胡美貽（Nicole）知拍檔黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，特意帶她到灣仔一間擁有逾45年歷史的老字號餅店。
兩人分別點了原味及開心果醬忌廉筒。
兩人分別點了原味及開心果醬忌廉筒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT