炎亞綸遭「伸手入褲」摸下體 驚爆「飛輪海」成員集體性騷擾：不敢跟公司講

40歲「飛輪海」出身的男星炎亞綸，自作個人發展後，多度鬧出是非，曾傳出與飛輪海成員不和，更公開表示與辰亦儒不是朋友，只是同事。炎亞綸於2023年曾捲入台灣版「＃metoo」，走出同性不雅片風波，已重回演藝圈。炎亞綸近日亮相節目時，再次語出驚人，透露在飛輪海時期遭工作人員及成員「職場性騷擾」。

飛輪海曾紅極一時

炎亞綸20歲時，與汪東城、吳尊、辰亦儒組成男團飛輪海，當年紅極一時。入行已20年的炎亞綸，昨日（11日）在Podcast「哇！有事嗎」首次曝光職場性騷擾，自揭當年仍是飛輪海一員，曾被強迫玩「摸彩球」，還要硬擠出笑容，在整個宣傳期被性騷擾。

相關閲讀：炎亞綸被掛「欠錢還錢」大字報追數 經理人回應涉及幫派

炎亞綸在節目中談及在飛輪海時期的遭遇，於2006年推出專輯期間，被負責企劃的外判人員，每日登上保母車便要強迫玩「摸彩球」遊戲：「他會先伸進我的褲子裡面摸，然後其他人會一起上，這是我經歷的事情。」炎亞綸坦言被摸下體的經歷，至留下陰影：「我對於那段一直沒辦法釋懷。」

炎亞綸爆料阻升職

主持對炎亞綸的遭遇相當震驚：「這是職場性騷擾吧？」炎亞綸爽快承認：「對。」問到當時的反應，炎亞綸坦言自己相當抗拒，但當時無奈只能配合：「當然是抗拒，但就是笑笑的這樣子，不敢跟公司講。」炎亞綸之後曾向該工作人員報復，趁對方轉投一家大公司準備出任高層時，將該段經歷故意向外透露，令對方失去工作。

相關閲讀：炎亞綸走出同性不雅片官非陰霾七夕認愛！與伴侶地下情3年：他陪我經歷蠻多起伏