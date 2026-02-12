岑麗香撇低兒子預約老公歎二人世界 新年搵李亞男王君馨聚會派利是

岑麗香（香香）今日（12日）到旺角出席戶外遊樂園的開幕禮，育有兩名分別5歲、6歲兒子的她認為小朋友多接觸戶外活動，有助肢體及腦部發展，故常常帶兒子「放電」，她說：「踩板車、繪畫，去公園等，佢哋跳來跳去一段時間，冷靜吓，夜晚先會瞓得好啲。」 她指兩個仔甚有運動天份，望他們多鍛鍊身體，惟難以避免小朋友接觸電子產品，「會限制佢哋使用時間，一定要平衡。」

岑麗香新年約王君馨聚會

最近開始健身的香香表示做運動有益身心，還有鍊體能照顧兒子：「而家做咗運動先有多啲力氣捉佢哋！」提到早前成功挑戰「平板支撐」，她興奮地表示：「之前同梁諾妍合作拍劇，佢邀請我到佢健身室做運動，今次花咗少少時間，用咗一堂去記拍子同步法，最後試咗10次就成功喇！」作為兩子之母香香，稱會爭取情人節與老公過二人世界，她笑言要預約，經已約了老公去食飯，希望到時可以撇低兒子，找回夫妻樂趣。農曆新年將至，她表示計劃邀約幾位「處女黨」成員王君馨、李亞男等聚會，派利是給她們仔仔女女。