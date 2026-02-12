38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情

38歲的朱晨麗最近因TVB深夜重播劇集《名媛望族》，成為網民討論焦點，自2024年劇集《反黑英雄》後，朱晨麗已未見有新作推出，加上與何廣沛緋聞傳足六年，隨住男方宣布婚訊，朱晨麗亦傳出秘戀百億富二代，為入豪門準備。近日朱晨麗在小紅書分享出席朋友婚禮的影片，一副戰鬥格打扮，引起網民關注。

朱晨麗被幸福感染

朱晨麗昨日（11日）在小紅書分享一條影片，到場見證朋友邁向人生新一頁。朱晨麗流露羨慕之情留言：「誰懂啊！參加婚禮真的會被幸福感染。把婚禮的喜氣，打包進新年的好運裡。新的一年，願大家都能遇見屬於自己的幸福 #我的星年儀式感 #感受婚禮的快樂」。

朱晨麗在影片中，穿上卡其色西裝外套，但入面只露出一條「Y」字型黑繩，接近中門大開露出白滑肌膚，十分養眼。朱晨麗其間不時拎起鏡頭自拍，又攞住回禮禮物，大幅度郁動令心口位置若隱若現，非常誘惑。不少網民對朱晨麗的進取打扮惹起揣測，紛紛留言催婚：「期待你的婚禮」、「幾時到你啊」。

朱晨麗不排除閃婚

朱晨麗自傳出與何廣沛於2023年結束六年情後，被爆疑戀上百億富二代史昊洺（Kenneth），有指二人感情穩定，甚至曾傳朱晨麗懷孕待嫁。朱晨麗曾承認與史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，又稱不排除閃婚，近年打扮越來越貴氣，似已準備過闊太生活。

