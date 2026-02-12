近六旬失婚女星10度着泳衣身材一流 迷倒人夫失控喪撩 曾爆「母子戀」性生活一日X次

59歲台灣女星胡文英因外表凍齡，身材零贅肉，有「美魔女」稱號。近日胡文英在社交平台分享到太魯閣國家公園的影片，她指氣溫只有10度，卻穿上白色一件頭泳衣行來行去，掀起網民熱議。

胡文英身材不輸少女

胡文英穿上泳衣拍片，斜肩式剪裁讓鎖骨線條一覽無遺，而腰側以大面積挖空，露出白滑肌膚、腰部曲線及平坦小腹，以胡文英年近60之齡，身材不輸少女。胡文英留言：「碰到一對夫妻，那個男生跟我說我身材很好，怎麼都不怕冷，還問我是不是啦啦隊，（連續問了我兩次）」。

相關閱讀：58歲失婚女星命途多舛 前夫出軌發爛渣令人齒冷 只與小鮮肉拍拖一天激戰X次

對於真實年齡已近60歲的胡文英，被指是啦啦隊感到開心：「OMG他絕對不會相信我的年齡，這簡直是至高無上的讚美，最美麗的誤會。但他居然敢在她老婆面前說，不怕回家跪算盤。」

胡文英身材弗到漏

胡文英為拍攝無懼寒冷笑言：「畏懼寒冷的拍攝，連我都要佩服自己，這毅力可不是一般人能做得到啊」。不少網民大讚胡文英身材弗到漏：「身材太羨慕了啦」、「美麗又性感的姿勢」、「這肚臍真性感」。又有網民質疑胡文英年齡報大數：「真的六十嗎？牛逼」、「好美喔！實際年齡到底是幾歲呢？怎麼保養的，看起來像3、40歲」等。

胡文英曾遭前夫家暴

曾遭老公婚內出軌兼家暴的胡文英，離婚後曾自揭多度與「年下男」拍拖，試過最細的男友年差逾30載，男方當時只有23歲。胡文英不時語出驚人，曾爆料揭性生活，透露與「小鮮肉」交往期間，對方體力極好：「嘩！他真的是一天三四次，從早到晚」，雖然很幸福，但因小男友的需求太大，最終拍拖超過1年便分手。

相關閱讀：相關閱讀：女星遭整復師過度施力身體多處出現挫傷骨折 受盡折磨連呼吸都會痛：有一輩子後遺症