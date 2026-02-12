Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳庭欣讚Bob守承諾介紹男友 被麥玲玲指有機嫁外國人 譚俊彥恭喜李佳芯入圍「最佳新演員」

影視圈
更新時間：11:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-12 HKT

譚俊彥、陳庭欣、林秀怡及孔德賢今晚（11日）到將軍澳寶康公園年宵市場，為農曆新年節目《駿馬迎春賀新歲》拍攝外景，他們笑指，這次在節目中需要唱歌跳舞。

陳庭欣收到2位男友人選相

拍攝賀歲節目，問到陳庭欣可有請教玄學師傅有關馬年的愛情運？她表示，由於玄學家還未到場，因此還未請教師傅這些問題，到年宵市場先揀選蘭花。問到感情上可有新進展？她透露，Bob(林盛斌）給予她多一個人選，由於Bob 現身在怡保，所以她連Bob也未見到面，只收到Bob傳給她的兩位人選照片，因為還未認識二人，所以暫不可評論，現在只想帶出一個訊息，Bob是一個很守承諾值得信賴的男士，十分着緊她的人生大事。

陳庭欣有對象要譚俊彥過目

問到Bob介紹的兩位候選人是否身家過億？陳庭欣說：「不知道，這也不是重點，有待Bob返港才算，（是否已將自己對男友要求的條件交給了Bob?)傳媒已經幫我寫出來，他有看到，其實私底下已跟Bob講過，我還未準備好，所以還是先認識一下朋友，未會想得太遠，可能Bob這次在怡保也幫我物色到對象呢！」陳庭欣指出，之前麥玲玲師傅曾指她的姻緣有可能是外籍人士，她則相信緣份，要來便自然會來不會抗拒。她即時大讚身旁的譚俊彥是位好老公，當對象出現時，會請他幫忙過目。譚俊彥則覺得，最重要是她喜歡，所以幫口請大家給予她空間。

譚俊彥稱李佳芯有自己想法

這個農曆新年譚俊彥已經約了幾位表親林海峰、林曉峰、林珊珊等帶同家人團拜，屆時打算麻雀耍樂，他笑指《麻雀樂團》的灣仔麻雀小王子將會重出江湖。哈哈！此外，李佳芯憑電影《金童》獲香港電影金像獎提名競逐「最佳新演員獎」，問他對李佳芯奪獎可有信心？譚俊彥先恭喜對方，但他覺得這問題應該問爾冬陞才可，他則覺得有提名對演員來說已經是一個肯定，他感到李佳芯是一個有自己想法的藝人，將來會有更多空間接觸電影或舞台劇，在不同的範疇都可以發光，同時也替張繼聰感到開心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT