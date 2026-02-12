陳庭欣讚Bob守承諾介紹男友 被麥玲玲指有機嫁外國人 譚俊彥恭喜李佳芯入圍「最佳新演員」

譚俊彥、陳庭欣、林秀怡及孔德賢今晚（11日）到將軍澳寶康公園年宵市場，為農曆新年節目《駿馬迎春賀新歲》拍攝外景，他們笑指，這次在節目中需要唱歌跳舞。

陳庭欣收到2位男友人選相

拍攝賀歲節目，問到陳庭欣可有請教玄學師傅有關馬年的愛情運？她表示，由於玄學家還未到場，因此還未請教師傅這些問題，到年宵市場先揀選蘭花。問到感情上可有新進展？她透露，Bob(林盛斌）給予她多一個人選，由於Bob 現身在怡保，所以她連Bob也未見到面，只收到Bob傳給她的兩位人選照片，因為還未認識二人，所以暫不可評論，現在只想帶出一個訊息，Bob是一個很守承諾值得信賴的男士，十分着緊她的人生大事。

陳庭欣有對象要譚俊彥過目

問到Bob介紹的兩位候選人是否身家過億？陳庭欣說：「不知道，這也不是重點，有待Bob返港才算，（是否已將自己對男友要求的條件交給了Bob?)傳媒已經幫我寫出來，他有看到，其實私底下已跟Bob講過，我還未準備好，所以還是先認識一下朋友，未會想得太遠，可能Bob這次在怡保也幫我物色到對象呢！」陳庭欣指出，之前麥玲玲師傅曾指她的姻緣有可能是外籍人士，她則相信緣份，要來便自然會來不會抗拒。她即時大讚身旁的譚俊彥是位好老公，當對象出現時，會請他幫忙過目。譚俊彥則覺得，最重要是她喜歡，所以幫口請大家給予她空間。

譚俊彥稱李佳芯有自己想法

這個農曆新年譚俊彥已經約了幾位表親林海峰、林曉峰、林珊珊等帶同家人團拜，屆時打算麻雀耍樂，他笑指《麻雀樂團》的灣仔麻雀小王子將會重出江湖。哈哈！此外，李佳芯憑電影《金童》獲香港電影金像獎提名競逐「最佳新演員獎」，問他對李佳芯奪獎可有信心？譚俊彥先恭喜對方，但他覺得這問題應該問爾冬陞才可，他則覺得有提名對演員來說已經是一個肯定，他感到李佳芯是一個有自己想法的藝人，將來會有更多空間接觸電影或舞台劇，在不同的範疇都可以發光，同時也替張繼聰感到開心。