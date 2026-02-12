80年代「最經典童星」移居珠海變房地產精英  踢爆專呃香港人買樓騙局  撈到風生水起：買豪宅非難事

80年代經典電影《最佳拍檔》中，憑「光頭仔」一角深入民心的童星王嘉明（Cyrus），近年淡出娛樂圈並移居珠海，成功轉型為房地產經紀。現年41歲的他，形象官仔骨骨、風格成熟穩重，在內地事業似乎搞得有聲有色。近日他在小紅書上載影片，親自「踢爆水魚爛盤」，提醒香港人小心內地買樓陷阱。

王嘉明踢爆內地爛尾樓盤騙局

影片中，王嘉明看起來意氣風發，坐在辦公室內，詳細拆解了內地發展商針對香港人心理而設的騙局。他指出，這些「水魚盤」有幾個共通套路，首先以超低價作餌，以「40萬買三房」、「低首期」、「送精裝」等極其吸引的條件作招徠，引人上車。之後美化包裝， 將偏僻地段包裝成「度假勝地」，把周邊荒地形容為「景觀優美，適合養老」。效果圖和示範單位做得美輪美奐，但現實是「風景靠電腦P到鬼死咁靚」。

相關閱讀：「張艾嘉兒子」成功搣甩油膩不再大叔 移居珠海轉戰賽道有重大轉變 豪誇買2000呎豪宅冇難度

王嘉明指不少公司資金鏈有問題

之後就誇大未來規劃， 吹噓未來將有大型商場、名校、交通樞紐進駐，但王嘉明直言「全部嘅嘢其實淨係喺宣傳單上面」。他更諷刺道「今日神灣，聽日就變咗貝沙灣？」。王嘉明警告，當買家被這些「掛羊頭賣狗肉」的宣傳蒙蔽雙眼，簽約落訂後，噩夢才真正開始。他舉例中山有爛尾樓盤，指發展商往往是財力不足的小公司，資金鏈早已出現問題。

王嘉明揭黑心樓恐怖狀況

結果導致就貨不對辦， 承諾的「精裝交樓」變成「毛坯交付」，甚至「爛尾收場」，業主被迫收樓，否則血本無歸。另外更有安全隱患， 樓盤問題叢生，影片中展示了樓梯間嚴重漏水、積水深達20厘米、牆身鋼筋外露、電線被盜、消防設施殘缺等駭人情況，安全堪虞。

王嘉明：要審視發展商的實力

王嘉明語重心長地勸告港人，在內地置業「唔係齋睇價錢、睇示範單位」，更重要是審視發展商的實力，確保「承諾兌現得到先得」。

相關閱讀：昔日童星「光頭仔」王嘉明進軍旅遊地產界 新歌偕兩子拍MV記錄跌蕩人生

王嘉明從「光頭仔」到地產精英

王嘉明十個月大便出道，在《最佳拍檔》系列飾演麥嘉與張艾嘉的兒子「光頭仔」，可愛形象成為一代人的集體回憶。然而，他長大後無論在影壇或樂壇的發展均不如意。早前，他曾參加《中年好聲音2》，可惜未能晉級，但結識了一班志同道合的參賽者，組成「輕鬆啲」在網上開直播唱歌。雖然歌唱夢暫未成功，但王嘉明已在大灣區找到事業第二春。他曾居住過深圳、廣州、中山，最終情定珠海，更開設了自己的地產工作室。

王嘉明豪言買2000呎豪宅非難事

他曾大讚珠海「生活指數高，物價又低」，笑言每月5,000元人民幣已可享受高質生活，更豪言「買個2000呎嘅豪宅，都唔係太難嘅事」，可見其在地產行業撈得風生水起，生活無憂。如今他以專業形象示人，利用自身經驗提醒同胞免墮陷阱，成功由昔日童星轉型為成熟可靠的專業人士。

