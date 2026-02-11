Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像獎2026丨陳蕾憑《普通人》爭「原創電影歌曲」 曾演「骨妹」揭與導演識於微時

影視圈
更新時間：22:45 2026-02-11 HKT
發佈時間：22:45 2026-02-11 HKT

《第44屆香港電影金像獎》昨日公布提名名單，當中「原創電影歌曲」入圍名單分別有由陳蕾主唱電影《女孩不平凡》主題曲《普通人》、電影《世外》由秋彤主唱的《Until We Meet Again》、電影《他年她日》由林俊傑主唱的《瞬間的瞬間》、電影《再見 UFO》 由黃淑蔓主唱的《華富一號》以及電影《贖夢》由張家輝主唱的《永遠的失眠》。

陳蕾感謝導演再次邀請

有份入圍「原創電影歌曲」的陳蕾表示，「很高興可以入圍香港電影金像獎『最佳原創電影歌曲』。今次的合作很有意義，感謝導演的再次邀請。我倆的第一次合作是我飾演《骨妹》的其中一個角色，當時曾與《女孩不平凡》的其中3位演員一同演出，我們可算是識於微時。今次我轉換了身份，再次與這個團隊合作，深感榮幸。我十分喜歡《普通人》這首歌，希望歌詞能夠形容到劇中女孩在某個成長時期的心路歷程。」

